Vääriä vankeja pääsi vapaaksi toisten henkilötiedoilla – vankiloille tulossa valtakunnallinen ohje vankien vapauttamisesta

Puolen vuoden aikana on paljastunut kaksi tapausta, joissa väärä vanki on päästetty vapaaksi. Kummallakin kerralla vanki huijasi vartijoita käyttämällä toisen, vapautetuksi tarkoitetun vangin henkilötietoja.

"On mahdollista, että joidenkin vankiloiden ohjeistuksissa on puutteita"

Tapauksen takia Rikosseuraamuslaitos (Rise) on alkanut valmistella vankiloille annettavaa, valtakunnallista ohjetta vankien vapauttamisesta. Risen turvallisuusjohtajan Ari Juutin mukaan on mahdollista, että joidenkin muidenkin vankiloiden ohjeistuksissa on puutteita.