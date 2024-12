Joensuun hurja vankilapako tallentui videolle – voisiko sama tapahtua kotikonnuillasi?

MTV Uutiset kysyi vankilaviranomaisilta, miksi kaksi vankia pääsi karkaamaan Pyhäselän vankilasta. Entä pystytäänkö vastaava varmasti välttämään tulevaisuudessa?

Noin 25 kilometrin päässä Joensuun kaupunkikeskustasta sijaitsevassa Pyhäselän vankilassa tapahtui lokakuun lopussa kaksi vuotta sitten jotain poikkeuksellista. Taposta vankeusrangaistusta suorittanut mies ja sarjamurroista tuomittu mies huomasivat tilaisuutensa tulleen 87-paikkaisessa suljetussa vankilassa.

Miehet kiipesivät yhdessä ulkoilupihan väliaidan päälle ja sieltä rakennuksen katolle. Katolta he pudottautuivat maahan ja lähtivät juoksemaan kohti ulkoaitoja. Molemmat kiipesivät ensimmäisen verkkoaidan yli ja jatkoivat toiselle verkkoaidalle.

Toinen vangeista jäi aidan lankoihin kiinni vaatteistaan – hän pääsi kuitenkin irrottautumaan ja pakenemaan metsään. Toinen vangeista juoksi aidan vartta pitkin, repi aidan metalliverkkoon aukon, jonka kautta hän pakeni metsään.

Siitä jatkui hurja pako.

Mieskaksikon karkaaminen Pyhäselän vankilasta Joensuussa herättää kysymyksen, miten pako oli mahdollinen.

Noin nelikymppiset miehet tuomittiin Pohjois-Karjalan käräjäoikeudessa tänä syksynä karkaamisesta. Taposta aiemmin tuomion saanut sai 40 päivää vankeutta. Murroista tuomittu ei saanut vankeusrangaistusta, koska käräjäoikeuden mukaan aiemmat tuomiot olivat miehelle riittävä seuraamus.

MTV Uutiset kysyi Rikosseuraamuslaitoksesta, miksi valvonta petti joensuulaisvankilassa. Tavallisimmin karkaamiset tapahtuvat vangin saaton yhteydessä, eikä niinkään suljetusta vankilasta. Suljetut vankilat ovat yleensä kaikkein massiivisimmin vahdittuja yksiköitä, mitä ihminen on rakentanut.

– Pyhäselän vankilassa kyseessä oli Suomessa poikkeuksellinen tapaus, johon ei ole yhtä yhtä yksittäistä syytä, vaan monta päällekkäistä tapahtumaa, muotoilee Rikosseuraamuslaitoksen operatiivisen johtamisen yksikön päällikkö Pekka Keskinen.

Päällekkäiset tapahtumat tarkoittavat Keskisen mukaan sitä, että Pyhäselän vankilassa pettivät tekniset ja rakenteelliset järjestelmät. Samaan aikaan ongelmia oli vankilan päiväjärjestyksessä ja toiminnassa. Tämän tarkemmin hän ei vankilan heikkouksia avaa vaan muotoilee, että kyse oli ennemminkin "huonosta tuurista ja yhteisistä sattumuksista".

Suomessa on yhteensä 28 vankilaa, joista suljettuja on 15.

Vanhentunutta ysäritekniikkaa

Pyhäselän vankilan tekniikka on ollut pitkälti peräisin perustamisvaiheesta 1990-luvun alusta. Sen jälkeen turvatekniikka on edennyt harppauksin eteenpäin.

Turvatekniikkaan luetaan muun muassa valvontakamerat, kulunvalvonta, ulkoalueen valvonta ja henkilöturvajärjestelmät, joihin kuuluvat vankien lisäksi henkilöstö.

Vuonna 1985 syntyneen miehen poliisi otti kiinni noin kahden tunnin paosta. Vuonna 1981 syntynyt mies jäi kiinni Keravalla vajaan viikon päästä. Pohjois-Karjalan rikosseuraamuskeskuksen johtajasta ja Pyhäselän vankilan yksikön päälliköstä tehtiin vankilapaon vuoksi rikosilmoitus, mutta poliisi ei nähnyt rikosperustetta.

Rikosseuraamuslaitoksen mukaan Joensuun vankilapaosta on otettu opiksi.

– Korjaaviin toimenpiteisiin ryhdyttiin heti, sillä eihän näissä asioissa voida jäädä odottamaan. Aina voisi olla riski, että vangit kokeilisivat jossain muussa vankilassa samaa, toteaa yksikön päällikkö Pekka Keskinen.

Keskinen myöntää, että Suomen vankiloissa on ollut turvatekniikassa "useamman vuoden korjausvelkaa".

– Paljon työtä on kyllä tehty turvallisuuden eteen ja asioita edistetty.

Oikeusministerin ensi vuodelle myöntämä lisärahoitus vankiloiden turvatekniikan parantamiseksi on otettu Rikosseuraamuslaitoksessa tyytyväisenä vastaan. Summa on liki 6,5 miljoonaa euroa. Turvatekniikkaa pitää uusia yhä nopeammin, ja toisaalta vankiloillekin on tullut uusia uhkia, kuten droonit.

Tänä vuonna on tapahtunut yksi vangin karkaaminen saaton yhteydessä, mutta hänet saatiin kiinni vartissa. Rikosseuraamuslaitoksesta ei kerrota MTV Uutisille, missä tämä tapahtui.