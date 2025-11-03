Tuberkuloosi on yksi maailman tappavimmista infektiotaudeista, johon sairastutaan nykyisin erityisesti köyhissä maissa Aasiassa ja Afrikassa. Suomessa todettiin viime vuonna 187 tuberkuloositapausta, mutta meilläkin se on ollut vaikea kansantauti 1900-luvun alkupuolella, tuolloin tauti tappoi keskimäärin yhden suomalaisen joka tunti.

Ohjaajat Nina Forsman ja Sakari Suuronen ovat tehneet dokumenttielokuvan Lentävä Kuolema, joka avaa katsojille pitkiksi ajoiksi eristettyjen potilaiden elämää. Elokuva sai alkunsa, kun selvisi, että molemmilla oli perhekohtaisia kokemusta tuberkuloosista.

– Olimme miettineet tuberkuloosista elokuvan tekemistä ja päätimme yhdistää voimamme, sanoo Nina Forsman.

Forsmanin äiti oli joutunut vastasyntyneenä Joulumerkkikotiin, jonne vietiin vastasyntyneitä, joiden perheessä oli tuberkuloosia sairastava.

Joulumerkkikodeissa hoidettiin tuhansia vastasyntyneitä liki 40 vuoden ajan.

– Äiti eristettiin kahdeksaksi kuukaudeksi Joulumerkkikotiin näkemättä perhettä. Siitä jäi tabu ja salaisuus perheeseen, kun siitä ei puhuttu. Ja äidilleni selvisi vasta teini-iässä, että hän on ollut Joulumerkkikodissa vauvana, kertoo Forsman.

Suurosen perheen äidin isä kuoli tuberkuloosiin ja perhe kohtasi sen vuoksi eristämistä.

– Mummoni, äitini ja äidin veli jäivät kolmistaan, kun isoisäni kuoli. Ja pienessä kylässä he kohtasivat syrjintää aina kouluun asti. He eivät saaneet leikkiä toisten lasten kanssa eivätkä he saaneet mennä pappilaan sisään, koska perheessä oli ollut tuberkuloosia, kertoo Suuronen.

Parantoloissa lumpusteltiin