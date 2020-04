Ei kai Mikko-meriahven ole taas masentunut? Sea Life hiljeni koronaepidemian vuoksi, ihmisistä pitävä suosikkikala jäi yksinäiseksi

Sea Lifen intendentti Markus Dernjatin kertoo MTV Uutisille, että tunnelma yleisöakvaariossa on ollut viime aikoina hyvin erilainen.

– Onhan täällä aika hiljaista nykyään. Meillä on täällä kaikki varotoimenpiteet päällä. Vaikka talo on kiinni, niin eläintenhoito silti jatkuu. Meidän eläintenhuoltotiimi on jaettu kahteen ryhmään, Dernjatin kertoo.

Hiljaisuus on Dernjatinin mukaan välittynyt osaltaan myös akvaarion asukkaisiin.

Intendentti kertoo, että akvaarion vetonaulanakin tunnettu Mikko-meriahven alkoi ensimmäisen sulkuviikon jälkeen osoittaa merkkejä apaattisuudesta ja se jatkuu edelleen.

– On se vähän sellainen haikean oloinen. Mä luulen, että se kaipaa vähän sitä asiakasvirtaa, mitä siellä nyt ei tietenkään ole. Minulla on fiilis, että kyllä se niitä ihmisiä ympärillä kovasti arvostaa ja kaipaa sitä liikettä ja hulinaa, mitä täällä päivän mittaan on, Dernjatin kertoo.

Henkilökunta pitää kahvitaukoja Mikon akvaarion edessä

Mikon piristäminen onkin otettu koko eläinhuoltotiimin asiaksi ja työntekijät yrittävät viihdyttää masennukseen taipuvaista Mikkoa aina kun se on mahdollista.

– Me ollaan tuotu tuoli Mikon akvaarion eteen. Olisi kiva jos hoitajat ehtisivät siinä aina hetken viivähtää. Meillä on vähemmän työntekijöitä paikalla, niin sehän tarkoittaa kuitenkin sitä että kaikelle tuollaiselle on nyt paljon vähemmän myös aikaa.

Dernjatin kertoo, että henkilökunta on pyrkinyt silloin tällöin istumaan muun muassa kahvitaukoja Mikon akvaarion edessä.

– Hetken minäkin istuin siinä tänään ja juttelin Mikon kanssa. Tykkää siitä kovasti. Se kääntyy, katselee ja saattaa alkaa enemmän liikkumaan ja uimaan.

Dernjatin kertoo, että osa Sea Lifen kaloista on korona-aikana jopa osoittanut pienoisia rohkaistumisen merkkejä.

Pulloharjan nielaissut meriahven on henkilökunnan ja yleisön suosikki

Mikko-meriahven on asunut Sea Life Helsingissä jo 10 vuotta. Dernjatin kertoo, että henkilökunta on kokenut kalan kanssa yhdessä paljon niin iloja kuin surujakin.

– Mikon kautta on pystytty kertomaan paremmin ihmisille, että myös kaloilla on tunteet ja aistit. Ne tuntee kipua ja ne saattaa myös masentua. Mikolla on tärkeä tehtävä myös siinä mielessä.

Meriahven nousi otsikoihin vuonna 2019, kun se nielaisi sille virikkeeksi akvaarioon tarkoitetun pulloharjan. Tapaus poiki ison pelastusoperaation, jossa Mikko jouduttiin siirtämään pois omasta altaastaan.

Aiemmin Mikko kärsi masennuksesta, mutta meriahven piristyi päästyään isompaan akvaarioon.

Markus Dernjatinin mukaan edellä mainittu pulloharja on tällä hetkellä piilossa ja siellä se myös pysyy.

– Me ei olla sitä harjaa käytetty sen koommin, kun tapahtui silloin se vahinko. Meillä käytössä sellainen pyyhin, jolla puhdistetaan akvaariolaseja. Se tykkää siitä, eikä saa siitä mitään irti, Dernjatin kertoo.