Tällaista on kalojen rakkauselämä: "Merihevosia pidetään yksiaivoisina, mutta niillä on syrjähyppyjä suuntaan ja toiseen – hummerikoiras taas osaa olla todellinen herrasmies"

Sea Life Helsingin oppaan Riku Paanasen mukaan heidän romanttisin asukkaansa on yllättäen hummeri.

– Merihevosia pidetään melko romanttisina kaloina. Koiras on siellä se, kuka synnyttää poikaset, mikä on työnjaollisesti erittäin romanttista.

– Se, että merihevoset olisivat yksiavioisia, on kuuluisa legenda. Siellä tapahtuu syrjähyppyjä suuntaan ja toiseen.

Yksinäisyys ei ole pelkästään ihmisten ongelma



Sea Lifen kenties kuuluisin asukas on Mikko Meriahven. Mikon kohtalo on traaginen, sillä hän ei vietä pelkästään ystävänpäivää yksin, vaan koko loppuelämänsä.

– Mikko Meriahven on valitettavasti meidän yksinäisin asukas. Hän joutuu viettämään loppuelämänsä yksin akvaariossa. Hän meinaan syö kaikki kaverinsa.

Huolenpidosta mallia



Yleisesti ottaen kaloja ei pidetä kovin älykkäinä eläiminä. Riku Paananen on kuitenkin eri mieltä. Paananen on seurannut Sea Lifen asukkaita jo pitkään ja on huomannut niiden käyttäytymisessä mielenkiintoisia piirteitä. Kalat erimerkiksi tunnistavat työntekijät vaatteiden värin, äänen tai jopa kasvojen perusteella.