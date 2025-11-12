



Ei enää tulolistan super: Näin Supercell-miljonäärit tienasivat 10:50 Ketkä ansaitsivat eniten – tämän tuoreet verotiedot kertovat Julkaistu 6 minuuttia sitten Ville Eklund ville.eklund@mtv.fi Mobiilipeliyhtiö Supercellin kauppa on näkynyt pitkään Suomen suurituloisimpien listalla. Nyt terävin kärki karkasi muualle. Esimerkiksi vuonna 2023 Suomen suurituloisimpien listalla sadan eniten tienanneen joukossa oli useampi Supercellin yrityskaupassa vaurastunutta. Viime vuonna kovimmat tulot Supercellin perustajista kotiutti Mikko Kodisoja, jonka tulot olivat viime vuonna runsaat 15 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa, että hän on viime vuoden suurituloisimpien listalla sijalla 11. Kodisojan tuloista pääomatuloja oli 12,5 miljoonaa euroa. Toiseksi korkeimmalle suurituloisten listalla, sijalle 21, nousi viime vuonna yhtiön toinen perustaja Ilkka Paananen, jonka tulot olivat vajaat 11 miljoonaa euroa. Niistä pääomatuloja oli 2,5 miljoonaa euroa. Vuonna 2023 sekä Kodisoja (25 618 334,29) että Paananen (34 972 653,92) saivat huomattavasti enemmän pääomatuloa kuin tänä vuonna. Kolmanneksi suurimmat tulot saanut on kaukana perällä. Visa Forsten oli vuoden 65. eniten tienannut runsaan 6 miljoonan euron tuloillaan. Niistä pääomatuloja oli runsaat 4 miljoonaa euroa. 0:53





