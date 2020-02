Ei ainuttakaan positiivista kommenttia – MTV:n lukijoilta tylyä palautetta amk-opetuksesta: "Aikatauluja muutetaan milloin huvittaa – opiskelijoiden pitäisi olla aina joustamassa"

Tämä taas on johtanut heikompaan ja vähäisempään ohjaukseen ja opetukseen.

MTV Uutiset kysyi Instagramissa seuraajiltaan, ovatko he olleet tyytyväisiä opetukseen. Vastauksista yksikään ei ollut varauksettoman positiivinen.

"Lähiopetus on kaiken perusta"

– Lukujärjestykset tulevat melko myöhässä ja muutoksia tulee vielä myöhempään. Siinä kun on saanut suunniteltua taas kevään työt sun muut, niin tuleekin vain viikko ennen koulun aloitusta muutoksia ja sitten joutuukin laittamaan muitakin suunnitelmia uusiksi kuin vain sen koulun, Kosunen päivitteli.

– No kyllähän se siellä opintojen arjessa näkyy, että lähiopetustunnit ovat vähentyneet ja omatoiminen kirjasta lukeminen on lisääntynyt. Itse opiskelemalla voi oppia ne tiedot, mutta sitten pitäisi vielä oppia ne taidot, Markula sanoi.

– Kätilökin on kuitenkin pohjimmiltaan käsityöammatti, niin siinä sitten tiettyjä taitoja pitäisi jo kouluaikana oppia. Varsinkin tällaisissa ammateissa, missä kädentaidot ovat oleellisia, kyllä se lähiopetus on kaiken perusta.

"Sama ongelma toistuu ympäri Suomen"

– Ammattikorkeakouluissa on koettu valtavia leikkauksia vuodesta 2012 lähtien Suomen hallitusten toimesta. Noin 25 prosentin leikkaukset ovat johtaneet lähiopetuksen vähenemiseen ja vaikuttaneet myös koulutuksen laatuun, totesi SAMOKin puheenjohtaja Anna Laurila.

– On totta, että esimerkiksi sairaanhoitajat tai kätilöt, heidän on hyvin haastavaa oppia nimenomaan pelkästään etäopetuksena. Suomessa kuitenkin halutaan kouluttaa tulevaisuuden ammattilaisia. Vanha sanonta "ei voi kauhalla vaatia, jos on lusikalla annettu", se pätee myös koulutuksessa.