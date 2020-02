"Nykyinen tilanne on täysin kestämätön" – ammattikorkeakoulujen opetuksen laadulle ja määrälle rajua kritiikkiä opiskelijoilta

Tämä taas on johtanut heikompaan ja vähäisempään ohjaukseen ja opetukseen.

MTV Uutisille on kerrottu esimerkkinä, että joissain ammattikorkeakouluissa kurssien kerrotaan aluksi sisältävän lähiopetusta, mutta kurssien alkaessa opetus onkin etäopetusta: materiaalit jaetaan ensimmäisellä luennolla. Loppukurssi on tavallaan itseohjautuva.

"On tosi tärkeää, että ollaan läsnä oppimassa"

Korkeakouluopiskelu ei ole ollut täysin sitä, mitä hän odotti. Ongelmia on ilmennyt esimerkiksi aikatauluttamisessa.

– Lukujärjestykset tulevat melko myöhässä ja muutoksia tulee vielä myöhempään. Siinä kun on saanut suunniteltua taas kevään työt sun muut, niin tuleekin vain viikko ennen koulun aloitusta muutoksia ja sitten joutuukin laittamaan muitakin suunnitelmia uusiksi kuin vain sen koulun, Kosunen päivittelee.

Yksi huolenaihe on lähiopetuksen määrän laskeminen.

– Itse ainakin opin paljon paremmin paikan päällä. Meillä on aika paljon koulun laboratoriossa tehtäviä opintoja, eikä niitä ole onneksi ainakaan vielä peruttu. Meidän alalla on mielestäni tosi tärkeää, että ollaan läsnä oppimassa.

– No kyllähän se siellä opintojen arjessa näkyy, että lähiopetustunnit ovat vähentyneet ja omatoiminen kirjasta lukeminen on lisääntynyt. Itse opiskelemalla voi oppia ne tiedot, mutta sitten pitäisi vielä oppia ne taidot, Markula sanoo.

– Kätilökin on kuitenkin pohjimmiltaan käsityöammatti, niin siinä sitten tiettyjä taitoja pitäisi jo kouluaikana oppia. Varsinkin tällaisissa ammateissa, missä kädentaidot ovat oleellisia, kyllä se lähiopetus on kaiken perusta.

"Sama ongelma toistuu ympäri Suomen"

– Ammattikorkeakouluissa on koettu valtavia leikkauksia vuodesta 2012 lähtien Suomen hallitusten toimesta. Noin 25 prosentin leikkaukset ovat johtaneet lähiopetuksen vähenemiseen ja vaikuttaneet myös koulutuksen laatuun, toteaa SAMOKin puheenjohtaja Anna Laurila.

– On totta, että esimerkiksi sairaanhoitajat tai kätilöt, heidän on hyvin haastavaa oppia nimenomaan pelkästään etäopetuksena. Suomessa kuitenkin halutaan kouluttaa tulevaisuuden ammattilaisia. Vanha sanonta "ei voi kauhalla vaatia, jos on lusikalla annettu", se pätee myös koulutuksessa.