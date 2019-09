Ammatillisen koulutuksen laadun pelätään heikentyvän tuntuvasti rahoituksen leikkaamisen myötä – "Kehityskulku on kuin kuolleen aivokäyrä"

– Kehityskulku on kuin kuolleen aivokäyrä, hän vertaa.

Rahoituksesta leikattu vähintään 250 miljoonaa

Uudistuksessa oli Luukkaisen mielestä sinänsä kunnianhimoisia ja hyviä tavoitteita, muun muassa työelämän ja oppilaitosten yhteyden vahvistaminen ja pyrkimys siihen, että opiskelija saama koulutus on relevanttia työmarkkinoilla. Myös oppilaiden yksilölliset opintopolut katsottiin tärkeiksi. Lisäksi opettajien toivottiin olevan enemmän läsnä työpaikoilla.

Uudistuksen hyvien tavoitteiden tiellä ovat olleet rahoitusleikkaukset. Kaiken kaikkiaan ammatillisen koulutuksen rahoitusta on leikattu Luukkaisen mukaan vähintään 250 miljoonaa euroa. Opettajien määrä ammatillisessa koulutuksessa on viime vuosien aikana vähentynyt yli 1 600:lla.

– OAJ on ollut koko ajan sen suhteen erittäin kriittinen nimenomaan siksi, että varsin isolla osalla opiskelijoista ei mielestämme ole sellaisia valmiuksia itsenäiseen työskentelyyn kuin mitä työelämämaailmassa opiskelijoilta edellytetään, Luukkainen sanoi.

Palautusta odotellessa



– Jos koulutuksesta viedään 30 prosenttia resursseista, kuten monella koulutuksenjärjestäjällä on käynyt, niin totta kai se vaikuttaa toimintaan. Silloin kaikki hyvät tavoitteet eivät ole voineet toteutua niin kuin on ajateltu.

Laki ammatillisesta koulutuksesta lähtee voimakkaasti henkilökohtaistamisesta, mikä Saarelaisen mukaan sinänsä on hyvä asia. Tämä kuitenkin tarkoittaa sitä, että tarvitaan enemmän aikaa perehtyä yksittäiseen opiskelijaan, nuoreen tai aikuiseen.

– Nyt ei voi puhua edes, että tulisi mitään korotuksia, vaan puhutaan, että tulisi palautusta suhteessa siihen mitä on leikattu, Saarelainen sanoo.

Vastuu edelleen oppilaitoksilla



– Hyvään suuntaan me olemme kuitenkin menossa, hän lisää.

Särkkä sanoo, että hänen oppilaitoksessaan on tehty hartiavoimin töitä, jotta ammatillisen koulutuksen uudistus saataisiin onnistumaan, mutta esimerkiksi työelämässä oppimiseen liittyy yhä erilaisia haasteita.

– Kun tavoitteena on viedä oppimista yhä enemmän työpaikoille, esimerkiksi vastuukysymykset ovat nousseet esille. Pelätään, että työpaikalla olisi sataprosenttinen vastuu opiskelijan osaamisen kehittymisestä. Mutta kyllä vastuu on edelleen oppilaitoksilla. Menee varmaan aikaa ennen kuin saamme kaikki yrittäjät ymmärtämään, mistä reformissa on kyse.