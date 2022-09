Asiantuntijat lyttäävät koulutusuudistukset kohtuuttomina: "Tuntuu luoneen kokemuksen, että yksikin harha-askel voi olla kohtalokas"

"Yhä nuorempana pitää tehdä yhä isompia päätöksiä"

– Yhteiskunnassa on tehty sellaisia päätöksiä, jotka aikaistavat nuorten kuormitusta. Ne liittyvät oppilasvalintauudistuksiin, toisen asteen uudistuksiin ja viime viikkoina on puhuttu paljon ilman resursseja toteutetusta inkluusiosta kouluissa. Monenlaisia asioista, joissa on ajateltu, että nuori kyllä joustaa ja pärjää, vaikka hän vasta rakentaa omaa pärjäämiskykyään, sanoo MIELI ry:n toiminnanjohtaja Sari Aalto-Matturi.

"Elämästä tulee pelkkää suorittamista"

"Meidän aikuisten on katsottava peiliin"

– Ammatillisen opetuksen reformi on täydellisen epäonnistunut. Miten vähän nuorilla on enää lähiopetusta. On sellaista ihan tyhjää aikaa, jolloin oletetaan, että he itseohjautuvasti itseään opettavat. Tai että odotetaan, että töissä joku ammattilainen opettaa, jolla ei ole siihen opettamiseen mitään koulutusta, toteaa Kosola.