Kansainvälisesti etsitty rikollispomo pidätettiin Tukholman Arlandan lentokentällä.
Kansainvälisesti etsitty rikollispomo Poya Shafie, 29, on pidätetty Tukholman Arlandan lentokentällä, kertoo muun muassa Ruotsin TV4.
Shafien on epäilty olevan osallinen Ruotsissa tapahtuneisiin vakaviin jengiväkivaltaisuuksiin. Hän on ollut yksi Tukholman poliisin etsityimmistä kohteista jengitoiminnassa.
– Hänen on arvioitu olleen vaikutusvaltainen väkivaltaista rikollisverkostoa johtava henkilö ja hänen epäillään olleen useiden vakavien väkivaltarikosten takana, jotka tapahtuivat Ruotsissa vuoden 2023 aikana, poliisi kertoo tiedotteessaan.