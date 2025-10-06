Israel ja palestiinalainen äärijärjestö Hamas aloittavat tänään maanantaina epäsuorat neuvottelut Egyptin pääkaupungissa Kairossa.
Tavoitteena on sopia Hamasin hallussa olevien panttivankien vapauttamisesta ja mahdollisesta Gazan sodan lopettamisesta.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kehottaa osapuolia ripeyteen, kun he neuvottelevat Trumpin hallinnon laatimasta suunnitelmasta.
Trump kirjoitti sosiaalisessa mediassa, että viimeaikaiset keskustelut Hamasin sekä eri maiden kanssa ovat sujuneet myönteisesti.
Israel on jatkanut iskujaan Gazaan huolimatta Trumpin kehotuksesta lopettaa ne.
Hamasin pääneuvottelija Khalil al-Hayya saapui Egyptiin sunnuntaina. Israelin edustajien on määrä saapua paikalle tänään.