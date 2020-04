Keskosvauvan isä ei ole nähnyt lastaan yli kuukauteen – osastolla yhden hengen vierailurajoitus: "Tuntuu hurjalta, että täytyy miettiä kummalle on tärkeämpää käydä vierailulla"

Epidemian edetessä tiukentuivat kuitenkin myös rajoitukset: sairaalan osastolla on yhden henkilön vierailurajoitus.

– Joudun käymään yksin katsomassa vauvaa, sillä toisen on jäätävä nuoren esikoisemme kanssa kotiin. Tuntuu hurjalta, että meidän täytyy miettiä kummalle vanhemmista on tärkeämpää käydä vierailulla, mutta minä imetän ja pienille vauvoille on tärkeää saada ihokontaktia, Rhazzou selittää tilannetta.