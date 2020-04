"Tässä näkee, miten rankkaa talouden pysähtyminen on" – Suomi kamppailee pian velan ja veronkiristysten kanssa, miten kotitaloudet tulevat pärjäämään?

Valtiovarainministeriön ylijohtaja Leena Mörttisen mukaan bkt:ta koskevan ennusteen pohjana on oletus siitä, että koronarajoitukset ovat voimassa kolmen kuukauden ajan eli alkukesään saakka. Bruttokansantuote kuvaa maan kotimaisen kokonaistuotannon arvoa

– Oletuksen mukaan sulkutoimet sitten puretaan ja talouden pyörät pyörivät taas. Tässä näkee nyt, miten rankkaa se on kun talous pysähtyy, Mörttinen sanoo MTV:n Uutisaamun haastattelussa.

Koronaviruksen alkukodissa Kiinassa on nähty, että vaikka yhteiskunta on hiljalleen avautumassa epidemian laannuttua, ihmisten kulutuskäyttäytyminen ei ole palautunut tavanomaisiin kantimiin aivan hetkessä.

Mörttisen mukaan ihmisten varovainen talouskäyttäytyminen koetun kriisin jälkeen on ymmärrettävää.

– Eihän sitä heti pääse hevosen selkään, kun on tällaisen shokin kokenut, hän sanoo.

Yhtenä huolenaiheena on korkojen nousu, jota keskuspankit ovat toimillaan hillinneet. Mörttisen mukaan keskuspankkien voimakas ulostulo on hillinnyt markkinoita, luonut uskoa siihen, että valtiot saavat rahoitusta ja yrityksiä voidaan auttaa elpymään.

Hänen mielestään on kuitenkin selvää, että esimerkiksi veronkorotuksia on luvassa. Velkaa on otettava, jotta ennen kriisiä elinvoimaiset yritykset selviäisivät hengissä ja kotitalouksissa työtä vaille jäävät tarvitsevat erilaisia tukia.