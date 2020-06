Eeva Lehtimäen kommentti: Kulmuni kantoi poliittisen vastuun valmennuskohussa – ero käynnistää myös puheenjohtajakisan keskustassa

Ministeri teki päätöksen erosta itse

Uusi valtiovarainministeri valitaan nopeasti

Tällä kertaa kahden paikan täyttäminen on todennäköisin vaihtoehto, koska Sanna Marinin hallitus on toiminut vasta niin lyhyen aikaa.

Häntä kiiteltiin valtiovarainministerinä, mutta korona-ajan yritystukien hoitamisesta Lintilä on saanut myös kritiikkiä osakseen.

Jatkaa puolueen johdossa

Kulmuni jatkaa puolueen puheenjohtajana. Keskustalla on puoluekokous syyskuussa Oulussa. Jos Kulmuni on ulkona hallituksesta, käynnistyy myös puheenjohtajataistelu. Nykypolitiikassa puheenjohtaja on yleensä aina myös hallituksen ministeri, usein puolueen kärkisalkun haltija.