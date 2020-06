Matti Vanhanen torppaa huhut itseensä kohdistuvista ministerispekulaatioista: "Ehkä en olisi tässä kommentoimassa, jos olisin jollain tavalla mukana"

– Kun on viiden puolueen hallitus, niin henkilön pitää tietysti tunnistaa ne herkkyydet, mitä eri hallituskumppaneilla on. Tässä ei ole kovin kauaa aikaa, kun pitää olla ensi vuoden budjetti olemassa ja sopeutustoimet aloitettu ja sitten pitää olla aika vahva linja EU-rahoituskysymyksiin liittyen. Siinähän valtiovarainministeri on pääministerin tärkein tuki ja Suomen pitää pystyä vaikuttamaan siihen ja olla ratkaisuissa mukana, Vanhanen totesi.