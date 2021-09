Eeva Lehtimäen kommentti: Kokoomuksen Orpon kuntavaalinoste jatkuu - keskustan ja vihreiden ilmastovääntö ei hyödyttänyt kumpaakaan

Oppositiopuolue kokoomus on kasvattanut etumatkaansa Suomen tällä hetkellä suosituimpana puolueena Helsingin Sanomien tuoreessa gallupissa. Kokoomus lähtee politiikan syyskauteen 20,8 prosentin tuloksella ja etumatkaa toisena olevaan pääministeripuolue SDP:hen (18,4%) on reilut kaksi prosenttiyksikköä.

Alkusyksystä kotimainen keskustelu on pyörinyt talouden ja koronan jälkihoidon ympärillä. Molemmissa kokoomus on julkisuudessa ottanut paikan hallituksen vastavoimana.

Orpon vaalinoste

Purra pitänyt asemat

Someinfluensseri Marin

Heinähelteiden lomailun jälkeen julkisuudessa on pyörinyt aiempaa rennompi pääministeri. Joko omasta ideasta tai konsulttivedolla Sanna Marinista on kuoriutunut Instagram-vaikuttaja, joka avaa entistä enemmän persoonaansa valtavalle, lähes 500 000 hengen seuraajajoukolleen.

Hallitus humppaa eteenpäin

Itse hallitus humppaa eteenpäin. Hyvin asian tiivistää hallitusta läheltä seuraava politiikan vaikuttaja: ”Hallitus on joko on- tai off-tilassa. Joko päällä on joku riita tai kriisi tai sitten on hiljaista”.