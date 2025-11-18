Syyskuussa kuolleen näyttelijän Tomi Alatalon kuolinilmoitus julkaistiin Lapin Kansassa. Alatalo kuoli 44-vuotiaana äkilliseen sairauskohtaukseen.
Näyttelijä Tomi Alatalon kuolinilmoitus julkaistiin perjantaina Lapin Kansassa. Ilmoitukseen on lisätty Aleksis Kiven runo Sydämeni laulu.
Tuonen lehto, öinen lehto,
siell' on hieno hietakehto,
sinnepä lapseni saatan.
Kuolinilmoituksen mukaan Alatalo siunataan Keminmaan kirkossa 22. marraskuuta.
Alatalo menehtyi äkilliseen sairauskohtaukseen syyskuussa. Hämeenlinnan teatteri kertoi asiasta verkkosivuillaan.
– Hämeenlinnan Teatteri kertoo suurella surulla, että näyttelijämme Tomi Alatalo on menehtynyt sunnuntaina äkilliseen sairauskohtaukseen. Alatalon oli tarkoitus näytellä nuorta Irwin Goodmania Petja Lähteen ohjaamassa musiikkinäytelmässä Irwin – mies joka valitsi väärin., teatterin verkkosivuilla kerrottiin.
Alatalo muistetaan muun muassa elokuvista Hytti nro 6, Metsäjät ja Love Records – Anna mulle lovee sekä sarjoista Munkkivuori, Queen of Fucking Everything sekä Toinen tuleminen.