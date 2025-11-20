Jäät eivät kestä tällä hetkellä ajoneuvoja, poliisi varoittaa.

Mönkijää kuljettaneet henkilöt on löydetty menehtyneenä aamupäivällä Posiolla ja iltapäivällä Puolangalla.

– Molemmissa tapauksissa mönkijän jäljet johtivat jäälle, jotka johtivat avantoon, poliisi kertoo tiedotteessa.

Poliisi pyytää ihmisiä valppauteen heikkojen jäiden kanssa.

– Alkutalven vaihtelevat säät ovat pitäneet jäiden kantavuuden heikkoina monissa vesistöissä.

– Heikko jää ei monestikaan näytä heikolta. Pettävät kohdat voivat olla täysin näkymättömissä. Jäätilanne vaihtelee suuresti lyhyilläkin matkoilla, ja erityisesti virtapaikat, lahden poukamat ja rannat voivat olla petollisia.

Jäälle menoa ajoneuvoilla tulee välttää kokonaan.

– Raskaammat ajoneuvot vaativat huomattavasti paksumpaa ja tasalaatuisempaa jäätä kuin kävely, eikä tämänhetkinen jäätilanne täytä useilla alueilla turvallisia vaatimuksia.