Auto putosi louhokseen ja kaksi nuorta menehtyi kesäkuussa Laitilassa.
Varsinais-Suomen käräjäoikeuden syyttäjä on nostanut syytteen alaikäistä henkilöä vastaan kahdesta törkeästä kuolemantuottamuksesta ja yhdestä vaaran aiheuttamisesta Laitilan kesäkuisen louhosturman osalta.
Turmassa auto putosi louhokseen ja kaksi 17-vuotiasta poikaa menehtyi. Onnettomuusautosta pelastautuivat poikkeusluvalla autoa kuljettanut 17-vuotias nuori mies ja 19-vuotias matkustaja.
Pelastuneet hälyttivät onnettomuuden jälkeen apua lähistöllä asuneen sivullisen luota.
Syyttäjänlaitoksen tiedotteen mukaan haastehakemus ja esitutkinta-aineisto tulevat julkisiksi, kun asia on ollut esillä käräjäoikeudessa, ellei käräjäoikeus määrää toisin.
Käräjäoikeuden käsittely pidetään 20. tammikuuta 2026.