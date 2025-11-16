Entinen pääministeri ja SDP:n puheenjohtaja juhlisti pyöreitä vuosiaan Helsingissä.
Sanna Marin (sd.) täyttää tänään 40 vuotta. Entinen pääministeri juhli eilen syntymäpäiviään ystäviensä kera helsinkiläisravintola Officine Brerassa.
Marin julkaisi syntymäpäiväjuhlistaan kuvan Instagramin tarinat-osiossa. Hänen vierellään illallisella istui Marinin rakkaana pidetty kampaaja Joni Willberg ja SDP:n kansanedustaja ja varapuheenjohtaja Nasima Razmyar.
Lisäksi juhlaseurueeseen kuului muun muassa muotisuunnittelija Mert Otsamo, näyttelijä Minka Kuustonen ja Insinööriliiton vastavalittu yhteiskuntasuhdejohtaja Maria Mäkynen, joka on myös SDP:n kansanedustaja Matias Mäkysen puoliso.
Marin ja juhlavieraat ovat kertoneet muusta illan kulusta niukasti. Vain osa vieraista on julkaissut sosiaalisessa mediassa juhlista mitään, ja hekin vain saman Marinin jakaman kuvan uudelleenjulkaisuna.