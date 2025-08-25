Puoluetovereilta koskettava ele Eemeli Peltosen muistolle: "Yksi tuoli on tyhjä"

Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokous alkoi hiljaisella hetkellä kuolleen puoluetoverin Eemeli Peltosen muistolle.

SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokous alkoi surullisessa tunnelmassa Lappeenrannassa.

Ennen virallisen kokouksen alkua pidettiin hiljainen hetki ja muistopuheita viime viikon tiistaina kuolleen kansanedustajan Eemeli Peltosen muistolle.

– Kaunis kesä on takanamme, mutta yksi on joukostamme poissa. Yksi tuoli on tyhjä, lausui silminnähden herkistynyt puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman.

Suurin tuska on Eemelin läheisillä, Lindtman sanoi.

– Puolisolla Sofialla, joka rakasti sydämensä pohjasta, ja teki kaikkensa Eemelin puolesta hänen sairastuttuaan.

– Eemelin vanhempien surulle ei löydy mittaa. He olivat ylpeitä pojastaan – ja syystä.

Voit katsoa puoluetoverien koskettavan eleen kokonaisuudessaan videolta artikkelin alusta.