Puoluetovereilta koskettava ele Eemeli Peltosen muistolle: "Yksi tuoli on tyhjä"

Sosiaalidemokraattisen eduskuntaryhmän kesäkokous alkoi hiljaisella hetkellä kuolleen puoluetoverin Eemeli Peltosen muistolle.
SDP:n eduskuntaryhmän kesäkokous alkoi surullisessa tunnelmassa Lappeenrannassa.
Ennen virallisen kokouksen alkua pidettiin hiljainen hetki ja muistopuheita viime viikon tiistaina kuolleen kansanedustajan Eemeli Peltosen muistolle.
– Kaunis kesä on takanamme, mutta yksi on joukostamme poissa. Yksi tuoli on tyhjä, lausui silminnähden herkistynyt puolueen puheenjohtaja Antti Lindtman.
Suurin tuska on Eemelin läheisillä, Lindtman sanoi.
– Puolisolla Sofialla, joka rakasti sydämensä pohjasta, ja teki kaikkensa Eemelin puolesta hänen sairastuttuaan.
– Eemelin vanhempien surulle ei löydy mittaa. He olivat ylpeitä pojastaan – ja syystä.
