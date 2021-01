Sähkönkulutus kasvaa kun paukkupakkaset runnovat Suomea – riski sähköpulasta on pieni, mutta kompastuskivi on olemassa

Tuulivoimalla ei pystytä korvaamaan poistuvaa tuotantoa

Tuotantovaje on pahimmillaan yli kaksi Olkiluotoa

Riski sähköpulasta on pieni, mutta...

Tämä on tärkeää muistaa Suomessa nyt, koska naapurimaissa ja erityisesti Ruotsissa on suljettu myös voimaloita.

Kylmyyden vaikutus näkyy itse asiassa koko Pohjolan hintatasossa paraikaa. Sähköä virtaa Pohjolan kylmyydestä Saksaan ja jopa Ranskaan, missä myös on kylmä. Päästöoikeuksien hintataso on taas nousussa, mikä on nostamassa myös sähkön hintaa – joka on toki talvipäivinä aivan normaalia.