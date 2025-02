Zelenskyi kohtaa tänään Trumpin nurkkaan ajettuna – tästä on kyse

Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin on määrä tavata tänään Yhdysvaltain presidentti Donald Trump Washingtonissa. Presidenttien on määrä muun muassa keskustella Ukrainan kiistellystä mineraalisopimuksesta, joka on tarkoitus myös allekirjoittaa.

Ukrainan hallitus antoi eilen luvan varapääministeri Julija Svyrydenkolle tai ulkoministeri Andri Sybihille sopimuksen allekirjoittamiseen. Zelenskyin on määrä valvoa allekirjoittamista.

Zelenskyi on kuitenkin kuvaillut sopimusta vasta alustavaksi, ja on sanonut toivovansa, että se johtaa laajempaan sopuun Yhdysvaltain kanssa. Hän on myös sanonut, ettei yhdysvaltalaisista turvatakuista ole vielä sovittu.

Trumpin mukaan turvatakuiden tarjoaminen kuuluu Euroopalle, ei Yhdysvalloille.

Ukrainalla selkä seinää vasten

Professori Veli-Pekka Tynkkynen Aleksanteri-instituutista toteaa MTV:n Huomenta Suomen haastattelussa tapaamisella olevan muitakin tarkoituksia kuin pelkän mineraalisopimuksen allekirjoittaminen. Kummankin maan presidentti puhui harvinaisen kovasanaisesti toisesta viime viikolla, ja erityisesti Trumpin diktaattori-puheet muistetaan vielä pitkään.

– Varmasti tässä yritetään ainakin Zelenskyin puolelta lähentymistä. Mutta toki tietysti tämä mineraalisopimus on siinä se konkreettinen asia, Tynkkynen sanoo.

Ukraina joutuu allekirjoittamaan sopimuksen tietyllä tavalla selkä seinää vasten.

Tynkkynen toteaa, että sopimus ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Se ei koske nykyisiä Ukrainan luonnonvarahankkeita, vaan tulevia. Tynkkysen mukaan Ukrainan näkökulmasta olisi enemmänkin tärkeää, että maa saisi Trumpin diilin kautta jonkinlaisia turvatakuita Yhdysvalloilta.

– Nyt näyttäisi ainakin sopimustekstien perusteella, että suoranaisia turvatakuita ei olisi tähän sidottu. Mutta toki se, että Yhdysvallat ja Trump näkevät taloudellisia mahdollisuuksia Ukrainassa on toiveikkaasta näkökulmasta katsottuna Ukrainalle tavallaan positiivinen asia, Tynkkynen pohtii.

Onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä?

Tynkkysen mukaan Trumpin politiikkaa miettiessä arviot kulkevat toiveikkaasta hyvin pessimistiseen. Sama koskee mineraalisopimustakin.

Pessimistisessä arviossa mineraalisopimus saattaisi Tynkkysen mukaan olla vipuvarsi, jolla Zelenskyi tai demokraattinen hallinto kammetaan pois vallasta Ukrainasta, koska Trump ja Yhdysvallat haluaa vakaat olosuhteet Ukrainaan resurssien hyödyntämiseksi.

Pessimistiseen arvioon kuuluu myös se, että Yhdysvallat luovuttaisi Venäjälle mineraalivarantoja Ukrainan yli.

Tynkkynen kuitenkin huomauttaa, että yksityiskohdista ei vielä tiedetä ja aika näyttää, miten tilanne kehittyy.