EA Sports lopettaa FIFA-pelisarjansa 29 vuoden jälkeen – tässä on maailman myydyimmän jalkapallopelin uusi nimi

Erityisesti urheilupeleistään tunnettu EA on julkaissut FIFA-brändättyä pelisarjaansa vuodesta 1993 lähtien, ja uusi peli on julkaistu vuosittain. Kyseessä on myös yksi historian tuottoisimmista pelisarjoista.

Mikä muuttuu?

– Pelimme on saavuttanut uskomatonta menestystä aikojen saatossa. On kuitenkin olemassa hetkiä, jolloin on pohdittava, miltä tulevaisuus näyttää. Koimme, että meidän kannaltamme on parasta rakentaa omaa brändiämme.