Berliinissä Brandenburgin lentokentällä lennot keskeytettiin perjantaina lähes kahdeksi tunniksi droonihavaintojen vuoksi.
Asiasta kertoi lentokentän tiedottaja uutistoimisto AFP:lle. Hän sanoi lentojen keskeytyksen syyksi havainnot tunnistamattomista drooneista.
Lentoliikenne oli keskeytettynä paikallista aikaa noin iltakahdeksasta noin iltakymmeneen. Tiedottajan mukaan lentoja ohjattiin keskeytyksen aikana muille Saksan lentokentille.
Lentoseurantasivusto Flightradar24 kertoi viestipalvelu X:ssä, että muille kentille ohjattuja lentoja olisi ollut yli parikymmentä.
Brandenburgin osavaltion poliisi vahvisti saaneensa ilmoituksen droonihavainnosta. Paikalle lähetettiin partioauto ja helikopteri. Partioauto oli poliisin mukaan havainnut droonin, mutta sen lentäjää ei ollut tunnistettu.
Lentoliikenne on tänä syksynä keskeytetty väliaikaisesti useilla eurooppalaisilla lentokentillä esimerkiksi Tanskassa, Norjassa ja Puolassa mahdollisten droonihavaintojen vuoksi.
Myös Saksassa on viime kuukausina tehty useita droonihavaintoja sotilaskohteiden, teollisuusalueiden sekä muun kriittisen infrastruktuurin liepeillä.