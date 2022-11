Dramaattinen MM-rallipäivä voi johtaa tuntuviin seurauksiin: WRC2-mestaruutta havittelevan suomalaisen on syytä olla tarkkana

Kaikki suorat ajolähetykset C More Maxilla ja cmore.fi -suoratoistopalvelussa

Lindholm ja Kajetanowicz lähtivät Japaniin tasapisteissä. Molemmilla on 104 pistettä, mutta Lindholm on edellä useamman osakilpailuvoiton turvin (2–1).

Lindholmin kuudesta MM-rallistartista huonoimman pistemäärän on toistaiseksi tuottanut helmikuinen Ruotsin ralli, josta hän kuittasi kolme MM-pistettä.

Noustakseen Mikkelsenin edelle – tasapisteissä norjalainen on mestari useampien voittojen (3–2) turvin – Lindholm tarvitsee siis tältä viikonlopulta kuusi pistettä enemmän kuin Ruotsista eli yhdeksän pistettä. Tähän riittäisi Japanissa pelkkä WRC2-luokan viitossija (10 pistettä) mutta myös seitsemäs sija ja Power Stage -voitto (6+3 pistettä).

Tilanne näyttää perjantain päätteeksi Lindholmin kannalta hyvältä, sillä hän on luokassaan kolmantena. Suomalaisittain tilanne on suorastaan erinomainen, sillä Sami Pajari johtaa, Teemu Suninen on toisena ja MM-rallidebyyttiään ajava Heikki Kovalainenkin kuudentena.