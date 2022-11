Sami Pajari kertoi järkyttävästä vaaratilanteesta MM-rallin erikoiskokeella: "Voitte kuvitella"

– Voitte kuvitella, minkälainen tilanne se on, kun ajaa täyttä rallinopeutta ja yhtäkkiä nyppylän takana näkyy toinen auto. Miten sellaisessa tilanteessa toimitaan? Voitte itse päätellä, Pajari kertasi Dirtfish -sivustolle.

– Se on jotain, mistä meidän pitää keskustella FIA:n kanssa eikä julkisesti, Pajari sanoi MTV Urheilulle.

Suomalaisilla on perjantain päätteeksi WRC2-luokassa kolmoisjohto.

Vasta neljättä MM-ralliaan Rally2-autolla ajava, ensi kaudeksi WRC2-luokkaan nouseva Pajari on hieman yllättäen kärjessä 5,3 sekunnin erolla Suniseen ja 8,4 sekunnin erolla luokan mestaruudesta taistelevaan Lindholmiin, joka tarvitsee Japanista yhdeksän pistettä mestaruuden varmistamiseksi.

– Hieno fiilis on johtaa WRC2-luokkaa, ja yleiskilpailusijoituskin on ihan hyvä (7:s). Hyvällä fiiliksellä on vain yritetty ajaa, Pajari kertasi päivää yleisemmin.