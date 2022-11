Kalle Rovanperä voittotaistelussa – näin eteni dramaattinen perjantaipäivä Japanin MM-rallissa

TILANNE 7/19 EK:N JÄLKEEN:

SEURANTA:

EK6 Inabu Dam 2 – 19,38 km

Klo 8.24: Koska kisan 7. erikoiskoe on peruttu Suomen aikaa yöllä ajetun 4. pätkän tapahtumien (Breenin ulosajo) takia, perjantain ralliurakka päättyy tähän. Kilpailu jatkuu 8. ek:lla Suomen aikaa lauantaina kello 00.07.

Klo 8.15: Kyllä Lindholmin aikatappio pitää paikkansa, sillä Suninen lyö maanmiehensä 18 sekunnilla ja Pajari 17 sekunnilla. Lindholmilla on varaa varmistella, sillä hänelle riittää luokkamestaruuteen jo viides sija.

Pajari siirtyy nyt luokkajohtoon 5,3 sekunnin erolla Suniseen. Lindholm on Sunisesta 3,1 sekunnin päässä.

Klo 8.00: Rovanperä tekee rallin toiset pohjansa. Hän on 0,3 sekuntia nopeampi kuin rallia johtava tallikaveri Evans. Kolmantena oleva Rovanperä nyt 5,1 sekunnin päässä kärjestä. Toyota-kaksikon väliin mahtuu Neuville.

Klo 7.55: Tänak jää Rovanperälle 1,7 sekuntia. Virolainen kertoo taas kerran hybridiongelmasta. Niitä on ollut hänellä tällä kaudella varmaankin enemmän kuin muilla yhteensä.

Klo 7.51: Rovanperä ek:n maalissa, ja perjantai on näin hänen osaltaan ohi.

– Ihan ok pito. Minulla ei ollut luottoa joka paikassa. Aliohjaus jatkui koko päivän.

EK5 Isegami's Tunnel 1 – 14,32 km

Klo 7.17: Lindholm, jolle siis riittää luokkamestaruuteen viitossija, tekee pohjat WRC2-luokkaan. Tämä siitäkin huolimatta, että riskitaso on tällä hetkellä todella alhainen. Pajari ja Suninen jatkavat kokonaistilanteessa Lindholmin takana sijoilla kaksi ja kolme.

Klo 7.07: Katsutakin saadaan maaliin, joten kärkiviisikko on ajanut ek:n läpi. WRC2-luokan mestaruudesta taisteleva Lindholm on pätkällä.

Klo 6.57: Tänak on Rovanperää nopeampi ja Neuville Tänakia nopeampi. Kokonaistilanteessa Rovanperä putoaa 4,3 sekunnin päähän Neuvillesta.

Klo 6.52: Rovanperä ek-maalissa. Hän kertoo, että auton tasapainoa on muutettu aamun aliohjausongelman jälkeen.

Klo 6.42: Kalle Rovanperä on startannut tälle pätkälle.

Hänen tallikaverinsa Sébastien Ogierin taistelu kärkisijoista päättyi heti päivän ensimmäisellä ek:lla tulleeseen rengasrikkoon. Ogier on yli kahden ja puolen minuutin päässä kärjestä.

Suomalaisilla on WRC2-luokassa Lindholmin johdolla kolmoisjohto. Pjari on toisena, Suninen kolmantena. Ensimmäistä MM-ralliaan ajava entinen F1-kuski Heikki Kovalainen on hienosti viidentenä.