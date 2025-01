Draamaa Finlandian soidessa: Trump ei kätellyt Clintonia, Bush napautti Obamaa ja yksi lomaili

Yhdysvaltalaismedian mielenkiinto oli muussakin kuin kuolleen Jimmy Carterin muistamisessa.

Entisen presidentin Jimmy Carterin hautajaiset järjestettiin torstaina Yhdysvalloissa. Vuosina 1977–1981 presidenttinä toiminut Carter kuoli kotonaan 29. joulukuuta satavuotiaana.

Carterin hautajaisiin saapuivat kaikki elossa olevat Yhdysvaltain presidentit ja heidän puolisonsa, yhtä lukuun ottamatta.

Heidän saapuessaan Washingtonin kansalliskatedraaliin taustalla soi Jean Sibeliuksen säveltämä Finlandia-hymni, joka Yhdysvalloissa tunnetaan virtenä Be Still, My Soul.

Trump ja Pence

Yhdysvaltalaismedian huomio kiinnittyi presidenteistä ensimmäisenä paikalle saapuneen Donald Trumpin sisääntuloon, sillä paikalla oli jo hänen ensimmäisen kautensa varapresidentti Mike Pence. Trump kätteli Penceä ja vaihtoi muutaman sanan hänen kanssaan.

Katso artikkelin videolta Trumpin ja Pencen jäätävä kohtaaminen katedraalin penkkirivistöissä.

Kaksikkoa ei ole nähty yhdessä julkisesti neljä vuotta sitten tulleen välirikon jälkeen. Tuolloin Trump kiisti hävinneensä vuoden 2020 vaalit Joe Bidenille.

Loppiaisena 2021 Pence oli kongressissa julistamassa Bidenia presidentiksi, kun Trumpin kannattajat hyökkäsivät Capitol-kukkulalle. Pence on syyttänyt Trumpia mellakoista.

Michelle Obama poissa

Presidenttien puolisoista vain Michelle Obama puuttui joukosta. CNN:n mukaan Obamalla oli päällekkäisyys aikatauluissa. Kanavan mukaan hän jäi Havaijille, jossa hän oli viettämässä "pidennettyä lomaa".

Vuosien 2009–2017 presidentti Barack Obama sen sijaan saapui paikalle hyväntuulisena. Hän kätteli saapuessaan muun muassa seuraajansa, entisen ja tulevan presidentin Trumpin sekä hänen puolisonsa Melanian, Pencen ja vuosien 1993–2001 varapresidentin Al Goren.

Clintonit ja Trump

Trumpin ja Obaman penkkirivin toiseen päähän saapuivat myös vuosien 1993–2001 presidentti Bill Clinton ja hänen puolisonsa Hillary Clinton, joka hävisi Trumpille vuoden 2016 presidentinvaaleissa. Hillary Clinton saapui paikalla naama peruslukemilla. Hän tai Trump eivät tehneet elettäkään tervehtiäkseen toisiaan.

Obaman jutustellessa rennosti Trumpin kanssa paikalle pelmahti myös 2001–2009 presidenttinä toiminut George W. Bush yhdessä vaimonsa Lauran kanssa. Ilmeisen tuttavallisissa väleissä edeltäjänsä kanssa oleva Bush napautti Obamaa kämmenselällä kevyesti pallean seudulle.

Bidenit eturiviin

Presidentillisistä vieraista viimeisenä paikalle saapui istuva presidentti Joe Biden käsi kädessä vaimonsa Jill Bidenin kanssa.

He istuutuivat eturiviin varapresidentti Kamala Harrisin ja hänen puolisonsa Douglas Emhoffin viereen sen enempää muiden kanssa käsiä paiskaamatta.

