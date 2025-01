Suomalaisyllätys Jimmy Carterin hautajaisissa: Sibeliuksen Finlandia!

Suomen kansallissäveltäjän merkkiteos soi Yhdysvaltain entisen presidentin hautajaisissa.

Yhdysvaltain entinen presidentti Jimmy Carter haudataan tänään. Vuosina 1977–1981 presidenttinä toiminut Carter kuoli kotonaan 29. joulukuuta satavuotiaana.

Hautajaisseremonia Washingtonin kansalliskatedraalissa alkoi noin klo 17 Suomen aikaa.

Seremonian alkupuolella kuultiin myös suomalaista musiikkihistoriaa, kun kansallissäveltäjä Jean Sibeliuksen (1865–1957) Finlandia-hymni soi Yhdysvaltain entisten presidenttien saapuessa katedraaliin.

Finlandia-hymni soi kuoron englanniksi laulamana. Englanniksi käännettynä hymnin nimi on Be still, my Soul.

Musiikin soidessa videolla näkyy kuinka Yhdysvaltain entinen presidentti Barack Obama istuu rupattelemaan maan tulevan presidentin Donald Trumpin ja tämän vaimon Melania Trumpin viereen

Lue myös: Jimmy Carter haudataan tänään

Seuraa suoraa lähetystä Jimmy Carterin hautajaisista alla olevalta videolta.

Katso: