Trumpin virkaanastujaiset ovat hyytävän historialliset – tämä niistä tiedetään

Kuka saapuu paikalle? Mitä musiikkia on luvassa? Tässä kaikki Trumpin virkaanastujaisista.

Yhdysvallat saa historiansa 47:nnen presidentin maanantaina 20. tammikuuta, kun republikaanien Donald Trump vannoo virkavalansa ja demokraattipresidentti Joe Biden jättää tehtävänsä.

Vallanvaihtoa juhlitaan seremoniallisin menoin Yhdysvaltain pääkaupungissa Washingtonissa.

Tässä jutussa kerromme, mitä virkaanastujaisista ennakkoon tiedetään.

Miten virkaanastujaiset etenevät?

Valta vaihtuu perinteisin menoin, mutta virkaanastujaispaikka muuttuu hyytävän sään takia. Juhlallisuudet alkavat jumalanpalveluksella Pyhän Johanneksen episkopaalisessa kirkossa.

Jumalanpalveluksen jälkeen Trump ja varapresidentti J. D. Vance vannovat virkavalansa Capitol-kukkulalla sijaitsevan Kongressitalon kupolin alla sijaitsevassa aulatilassa, jossa järjestettiin hiljattain myös presidentti Jimmy Carterin hautajaiset.

Virkaanastujaiset pidetään tavallisesti kongressitalon läntisellä julkisivulla, josta avautuu näkymä Washingtonin National Mall -puistoon. Sinne on yleensä kerääntynyt suuri määrä yleisöä seuraamaan virkaanastujaisia.

Washingtoniin on ennustettu maanantaiksi jopa kymmentä astetta pakkasta sekä kovaa tuulta, joka saa ilman tuntumaan vielä kylmemmältä. Tuulet voivat olla puuskissa yli 13 metriä sekunnissa.

Edelliset kerran virkaanastujaiset siirrettiin sisätiloihin sään takia vuonna 1985, jolloin Ronald Reagan aloitti toisen kautensa presidenttinä. Nykyinen Washingtonin sääennuste virkaanastujaispäiväksi onkin kylmin 40 vuoteen.

Trumpin vannoessa virkavalansa hän pitää toista kättään Raamatulla, jota pitelee hänen vaimonsa Melania Trump. Valan esilukee korkeimman oikeuden puheenjohtaja John Roberts.

Seremoniallisen tilaisuuden odotetaan alkavan puoliltapäivin paikallista aikaa eli noin kello 19 Suomen aikaa. Trumpin mukaan yleisö voi seurata tilaisuutta suorana televisiossa sekä Capitolin lähellä sijaitsevassa Capital One Arena -monitoimihallissa.

Virkavalan vannomisen jälkeen uusi presidentti pitää ensimmäisen puheensa kansalle. Neljä vuotta sitten Bidenin puhe kesti hieman yli 20 minuuttia, kun vuonna 2017 Trump puhui noin 17 minuuttia.

Kartta näyttää virkaanastujaispäivän suunnitellut tapahtumapaikat. Kylmä sää muutti suunnitelmia, eikä Kongressitalon juhlallisuuksien jälkeen siirrytäkään paraatissa Pennsylvania Avenueta pitkin Valkoiselle talolle.MTV / Mapcreator

Virkavalan vannomisen jälkeen Trump allekirjoittaa kongressitalossa virallisia asiakirjoja ja siirtyy juhlalliselle lounaalle.

Lounaan jälkeen oli määrä järjestää perinteinen paraati kongressitalolta Valkoiseen taloon, mutta paraati järjestetään sään vuoksi Capital One Arena -monitoimihallissa.

Illemmalla Washingtonissa järjestetään vielä useita iltajuhlia, joissa kuullaan musiikkiesityksiä.

Keitä virkaanastujaisiin saapuu?

Istuva presidentti Joe Biden vaimonsa Jill Bidenin kanssa sekä varapresidentti Kamala Harris miehensä Doug Emhoff kanssa ovat paikalla siirtämässä vallan tuleville presidentille ja varapresidentille.

Virkaanastujaisissa nähdään perinteisesti myös kaikki elossa olevat entiset presidentit. Paikalle saapuvat Bill Clinton (1993–2001) yhdessä vaimonsa Hillary Clintonin kanssa, George W. Bush (2001–2009) ja hänen vaimonsa Laura Bush sekä Barack Obama (2009–2017).

Muita nimekkäitä tulijoita ovat miljardöörit Elon Musk, Jeff Bezos ja Mark Zuckerberg.

Tältä Donald Trumpin virkaanastujaisten puitteet näyttivät vuonna 2017.STELLA Pictures / ddp

Suomea virkaanastujaisissa edustaa Washingtonin-suurlähettiläs Leena-Kaisa Mikkola.

Lisäksi Trump on poikkeuksellisesti kutsunut runsaasti vieraiden valtioiden poliittisia edustajia, joista suuri osa edustaa laitaoikeistoa. Kutsun ovat saaneet muun muassa Italian pääministeri Giorgia Meloni, Unkarin pääministeri Viktor Orban ja Argentiinan presidentti Javier Milei.

Kutsuvieraiden lisäksi jopa 200 000 ihmisen oli määrä seurata päivän tapahtumia Capitol-kukkulan läheisyydessä, mutta sään takia vain murto-osa pääsee paikalle joko kongressitaloon tai monitoimihalliin. Aluetta turvaamaan oli pestattu jopa 25 000 poliisia ja 7800 kansalliskaartilaista, nyt heidänkin roolinsa muuttuu.

Ketkä eivät saavu virkaanastujaisiin?

Kutsun saanut Kiinan presidentti Xi Jinping ei saavu paikalle.

Yhdysvaltalaisista nimekkäin poissaolija lienee Obaman puoliso Michelle Obama, joka ei ole kertonut syytä poissaololleen. Hän jätti väliin myös aiemmin tässä kuussa järjestetyt presidentti Jimmy Carterin (1977–1981) hautajaiset.

Myöskään entinen edustajainhuoneen puhemies, demokraattien Nancy Pelosi ei saavu virkaanastujaisiin.

Lue myös: Nämä artistit esiintyvät Donald Trumpin virkaanastujaisissa

Keitä virkaanastujaisissa esiintyy?

Virkavalan vannomistilaisuudessa esiintyvät kantritähdet Carrie Underwood ja Lee Greenwood sekä oopperatenori Christopher Macchio.

American Idol -voittaja Underwood esittää yli sata vuotta vanhan, isänmaallisen America the Beautiful -laulun. Macchio puolestaan laulaa Yhdysvaltain kansallislaulun The Star-Spangled Banner.

Iltajuhlissa esiintyvät muun muassa Trumpin kannattajatilaisuuksissa soineesta Y.M.C.A.-hitistään tunnettu Village People sekä rock-yhtye Rascal Flatts.

Suomalaisväriä juhlallisuuksiin tuonee Jean Sibeliuksen Finlandia-hymniin sovitettu Be Still, My Soul -virsi, joka kuultiin Bidenin edellisissä virkaanastujaisissa sekä Carterin hautajaisissa.

Miten virkaanastujaiset näkyvät MTV Uutiset Livessä?

Trumpin virkaanastujaisia seurataan MTV Uutiset Livessä kello 18 alkaen. Juontaja Leo Jaakkosen vieraina ovat MTV Uutisten kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä sekä ulkomaantoimittajat Niko Nurminen, Laura Pylvänäinen ja Jarno Miettinen.

Paikan päällä Washingtonissa on MTV Uutisten kirjeenvaihtaja Mari Karppinen.

Virkavalan vannomistilaisuuden odotetaan alkavan noin kello 19, ja MTV Uutiset Live näyttää tilaisuuden suorana lähetyksenä.

Trumpin virkaanastujaiset ovat kattavasti esillä MTV:n eri kanavissa koko maanantain ja verkossa jo viikonloppuna.

Lähteet: BBC, Sky News, ABC News, CNN, Reuters