Hillary Clinton koki irtautuvansa ruumiistaan Trumpin edellisissä virkaanastujaisissa – neljä vuotta sitten kaaoksen keskeltä kuultiin profeetallinen lupaus

Trumpin ensimmäisissä virkaanastujaisissa kiisteltiin yleisön määrästä, Bidenin virkaanastujaiset järjestettiin keskellä koronapandemiaa ja kongressihyökkäyksen jälkimainingeissa. Trump ei kunnioittanut tilaisuutta läsnäolollaan.

Vaikka Yhdysvaltain presidenttien virkaanastujaiset ovat yleensä sujuneet totutun kaavan mukaan, kahdella edellisellä kerralla juhlapäivässä on ollut ennen kokemattomia lisämausteita. Mahdolliset yllätykset huomenna eivät siten olisi ehkä niin suuria shokkeja kuin joskus aiemmin.

Donald Trumpin ensimmäiset virkaanastujaiset tammikuussa 2017 sujuivat muodollisesti kaavaa noudattaen. Paikalla yleisössä olivat kaikki totutut kutsuvieraat, kuten väistyvä presidentti Barack Obama puolisoineen ja presidentinvaalin hävinnyt Hillary Clinton entisen presidentin Bill Clintonin puolison ominaisuudessa.

Lue myös: Trump aikoo allekirjoittaa ison pinon määräyksiä heti virkaan astuttuaan

Trumpin virkaanastujaispuhe oli kuitenkin varsin poikkeuksellinen. Hän haukkui Washingtonin poliitikot maan rakoon oman edun tavoittelusta ja sanoi palauttavansa vallan Yhdysvaltain kansalle.

– Tästä päivästä alkaen uusi näky hallitsee maatamme. Tästä hetkestä eteenpäin pätee Amerikka ensin, Trump tykitti.

Hillary Clinton vertasi jälkikäteen juhlakorokkeella seisomista ja Trumpin sanojen kuuntelemista epätodellisuudessaan ruumiista irtautumisen kokemukseen.

Kuvia yleisöstä peukaloitiin

Varsinaisen tilaisuuden loputtua alkoi jälkipyykki siitä, paljonko yleisöä paikalle oli saapunut. Trump oli mielestään nähnyt korokkeelta huomattavasti enemmän ihmisiä National Mall -puistossa kuin mitä lehti- ja tv-kuvien perusteella saattoi päätellä.

Trumpin mukaan kuulijoita oli miljoona tai jopa puolitoista, kun asiantuntijat ja media puhuivat korkeintaan 600 000 ihmisestä. Tämä olisi alittanut selvästi Obaman ensimmäisen virkakauden aloituksessa nähdyn ennätyksellisen lähes kaksimiljoonaisen yleisömäärän.

Yleisömäärästä kiistely ei yllättäen ollutkaan uudelle hallinnolle mikään sivuseikka. Valkoisen talon tiedottaja Sean Spicer syytti mediaa asian vääristelystä ja ilmoitti pari päivää myöhemmin ykskantaan:

– Tämä on suurin yleisömäärä, joka on koskaan seurannut virkaanastujaisia. Piste. Sekä paikan päällä että ympäri maailmaa, hän sanoi.

Kun toimittajat jatkoivat Valkoisen talon painostamista ihmettelemällä, miksi sen edustajat toistavat selvästi valheita, Trumpin avustaja Kellyanne Conway antoi kuuluisaksi tulleen vastauksensa: kyse ei ole valheista vaan "vaihtoehtoisista tosiasioista".

Paljon myöhemmin kävi ilmi, että Yhdysvaltain sisäministeriön alaisen National Park Servicen valokuvaaja oli käsitellyt tilaisuudesta otettuja kuvia ja lisännyt niihin ihmisiä sen jälkeen, kun Trump ja hänen lähipiirinsä olivat suoraan painostaneet virastoa.

"Me palaamme jossain muodossa"

Tammikuussa 2021 Yhdysvallat valmistautui presidentin virkaanastujaisiin tilanteessa, jota voi kutsua vähintäänkin poikkeukselliseksi. Trump ei ollut suostunut myöntämään tappiotaan demokraattien Joe Bidenille, minkä seurauksena suuri joukko hänen kannattajiaan oli hyökännyt loppiaisena kongressitaloon, kun siellä vahvistettiin Bidenin voittoa.

Tulehtuneessa tilanteessa turvatoimet olivat Washingtonissa vielä virkaanastujaispäivänä äärimmäisen tiukat. Huonona häviäjänä Trump ei saapunut paikalle virkaanastujaistilaisuuteen. Vastaava väistyvän presidentin boikotti oli koettu Yhdysvaltain historiassa aiemmin vain neljässä vallanvaihdossa, edellisen kerran vuonna 1869.

Virkaanastujaisiin osallistumisen sijaan Trump lähti jo saman päivän aamuna Washingtonista kohti Mar-a-Lagon tiluksiaan Floridassa. Andrewsin lentotukikohdassa pitämässään puheessa hän lupasi profeetallisesti:

– Me palaamme jossain muodossa.

Air Force One -koneen noustessa taivaalle kaiuttimista raikui Frank Sinatran kappale My Way.

Bidenin virkaanastujaisten yleisömäärästä ei sen sijaan tarvinnut riidellä, sillä koronapandemian ansioista se jäi ennätyksellisen alhaiseksi. Harvat kutsuvieraat istuivat kongressin rappusilla turvavälietäisyyden päässä toisistaan ja maskit kasvoilla. National Mall -puistoon oli tuotu 200 000 Yhdysvaltain lippua edustamaan yleisöä, jota ei voitu päästää pandemian vuoksi paikalle.