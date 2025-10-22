Kanadalainen Doug Shedden valmentaa tänään ensimmäisen ottelunsa Vaasan Sportin pääkäskijänä. MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi suitsutti kulttihahmoa Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.

Niemellä on omakohtaista kokemusta Sheddenistä, sillä ex-puolustaja oli voittamassa MM-pronssia Leijonissa 2008, kun Shedden toimi Suomen valmentajana.

– Mä tykkäsin. Todella rehti ja reilu valmentaja. Kun oli aihetta kehuille, kehui. Kun oli aihetta antaa vähän runtua, niin tuli sitä runtua. Rehti johtaja ja hyvin aito ihminen.

Shedden toimi 2000-luvulla Leijonien lisäksi myös HIFK:n ja Jokerien vastuuvalmentajana. Niemi kertoo kyselleensä kokemuksia HIFK:n ja Jokerien aikalaisilta.

– Harvoista valmentajista lähes kaikki puhuu hyvää, Niemi kertoi helsinkiläisjoukkueiden pelaajien kertoneen.

Sheddenin Sport kohtaa tänä iltana Turussa TPS:n.

Voit katsoa Niemen puheenvuoron pääkuvan videolta. Asiantuntija ottaa kantaa myös Sportin valmentajapotkuihin, joita hän pitää erikoisina.

Koko Hockey Night Maanantai -jakso on nähtävillä MTV Katsomossa.