Kanadalainen Doug Shedden valmentaa tänään ensimmäisen ottelunsa Vaasan Sportin pääkäskijänä. MTV Urheilun asiantuntija Antti-Jussi Niemi suitsutti kulttihahmoa Hockey Night Maanantai -ohjelmassa.
Niemellä on omakohtaista kokemusta Sheddenistä, sillä ex-puolustaja oli voittamassa MM-pronssia Leijonissa 2008, kun Shedden toimi Suomen valmentajana.
– Mä tykkäsin. Todella rehti ja reilu valmentaja. Kun oli aihetta kehuille, kehui. Kun oli aihetta antaa vähän runtua, niin tuli sitä runtua. Rehti johtaja ja hyvin aito ihminen.
Shedden toimi 2000-luvulla Leijonien lisäksi myös HIFK:n ja Jokerien vastuuvalmentajana. Niemi kertoo kyselleensä kokemuksia HIFK:n ja Jokerien aikalaisilta.
– Harvoista valmentajista lähes kaikki puhuu hyvää, Niemi kertoi helsinkiläisjoukkueiden pelaajien kertoneen.
Sheddenin Sport kohtaa tänä iltana Turussa TPS:n.
