Kouvolan KooKoo kasvatti liikevaihtoaan ja paransi tulostaan, mutta tilikauden 2024–2025 lukemat jäivät silti tappiolliseksi.
KooKoo Hockey Oy:n liikevaihto oli seuran tiedotteen mukaan 7 246 000 miljoonaa euroa. Luku on ennätyskorkea. Kasvua viime vuoteen on noin puoli miljoonaa euroa.
Liiketappiota kertyi 214 000 euroa. Parannus viime vuoteen on kuitenkin merkittävä. Vuosi sitten KooKoo kertoi 780 000 euron tappioista. Lukemaa on siis oikaistu 566 000 euroa.
– Erittäin haastavan edellisen tilikauden jälkeen saatiin suuntaa korjattua kohtuullisen hyvin, vaikka valitettavasti tulos jäi merkittävistä kustannussäästöistä huolimatta toista kertaa peräkkäin negatiiviseksi, KooKoon toimitusjohtaja Sakari Välimaa kommentoi tiedotteessa.
Kaikkien SM-liigaseurojen talousluvut ovat nyt julki. KooKoon liikevaihto asettuu SM-liigan vertailussa alimpaan kolmannekseen. Tilikauden tulos on sijalla yhdeksän.