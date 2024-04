Olli Jokiselta hurja palopuhe uudella työpaikalla: "Sinut todennäköisesti potkitaan ulos"

Mikkelin Jukureista Timrån peräsimeen hypänneen Jokisen ensimmäisestä työviikosta on julkaistu video , jossa suomalaiskäskijä kuvailee Timrån pukukopissa tiukkaan tyyliin, minkälaista peliä ruotsalaisjoukkue tulee uuden valmentajansa alaisuudessa toteuttamaan.

– Me emme anna vastustajien seisoskella maalin takana. Me pakotamme heidät pois sieltä. Jos haluamme pelata niin, se vaatii että jokainen jätkä on fyysisesti hyvässä kunnossa.