Prinssi Louis 6 vuotta – hovi julkaisi prinsessa Catherinen nappaaman ennennäkemättömän otoksen

Prinssi Williamin ja prinsessa Catherinen kuopus prinssi Louis viettää 23. huhtikuuta 6-vuotissyntymäpäiväänsä. Juhlapäivän kunniaksi pikkuprinssistä julkaistiin tuore otos Walesin prinssin ja prinsessan virallisella Instagram-tilillä. Kuvatekstissä kerrotaan, että kuvan on napannut prinsessa Catherine, joka tunnetusti on innokas amatöörivalokuvaaja.

– Tämä tuli tietysti hirvittävän suurena shokkina. Minä ja William olemme tehneet kaikkemme voidaksemme käsitellä tämän yksityisesti nuoren perheemme takia. Kuten voitte kuvitella, se on vienyt aikaa. Minulta on vienyt aikaa parantua massiivisesta leikkauksestani voidakseni aloittaa hoidot. Mutta erityisesti meiltä on vienyt aikaa se, että olemme pystyneet selittämään kaiken Georgelle, Charlottelle sekä Louisilletavalla, joka on heille sopiva ja vakuutella heille, että tulen vielä olemaan kunnossa, Catherine totesi kertoessaan syöpädiagnoosistaan pariskunnan Instagram-tilille julkaistussa videossa.