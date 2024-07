Dominik Hasek raivona olympialaisista – latasi syytöksiä joka suuntaan

Venäjä on muuten suljettu kansainvälisestä urheilusta maan aloitettua hyökkäyssodan Ukrainassa. Pariisin kisoissa nähdään kuitenkin 15 venäläistä urheilijaa, jotka kilpailevat neutraalin maatunnuksin. Tämän lisäksi kisoissa on myös 17 valkovenäläistä urheilijaa, joihin kohdistuu samanlaiset toimet.

– Syytän Ranskan viranomaisia, kun he sallivat venäläisten tulla alueelleen puhumaan julkisesti. Syytän KOK:ta (kansainvälinen olympiakomitea), sillä he voisivat kieltää tämän sodan mainostamisen. Syytän myös EU-parlamentin jäseniä, koska he olisivat voineet (uskoisin näin) venäläisten pääsyn ja julkisen esiintymisen EU-alueella. Näillä tietyillä ihmisillä on ja tulee olemaan suora vastuu Venäjän imperialistisessa sodassa menetetyistä ihmishengistä, Hasek jatkoi.