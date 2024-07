Erikoinen tilanne olympialaisissa – päävalmentajaa ei saa päästää kahden kesken pelaajan kanssa: "Ällöttävää"

– Kansainvälinen olympiakomitea KOK on sitoutunut varmistamaan, että jokainen urheilija voi harjoitella ja kilpailla turvallisessa ympäristössä, jossa ei ole häirintää tai kiusaamista, KOK:n edustaja kertoi The Guardianille.

– Missä työympäristössä joudut jatkamaan työntekoa pomosi alaisuudessa, jos hän on tutkinnassa seksuaalisesta häirinnästä? Ainoastaan sillä ehdolla, että hänellä on mukanaan lapsenvahti ja ettei häntä päästetä yksin kanssasi. Kyse on kuitenkin henkilöstä, joka päättää pelaajien peliajasta ja kuinka joukkue on valmistautunut, entinen pelaaja Darian Jenkins sanoi.