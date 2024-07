Olympiaskandaalille jatkoa – vakoilu jatkunut vuosien ajan

Kaikki sai alkunsa, kun drone oli lentänyt ja kuvannut Uuden-Seelannin maajoukkueen harjoituksia. Pian tämän jälkeen kaksi Kanadan joukkueen taustahenkilöä lähetettiin kotiin olympialaisista. Lisää bensaa liekkeihin toi se, että myöhemmin myös päävalmentaja Priestman sai lähteä kisoista. TSN:n mukaan toiminta on jatkunut jo vuosia. Priestman on toiminut päävalmentajana vuodesta 2020 lähtien.

– Sehän on superskandaali. En ole koskaan kokenut vastaavaa naisjalkapalloilussa. Se on suuri kysymys, kuinka kattavaa se on ollut, mutta se on kuitenkin huijaamista. Siitä saa etulyöntiaseman, jollaista ei ole kellään muulla. Vastustan huijaamista, pitää olla parempi, että voittaa, Lindahl sanoi.