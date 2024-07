Videolla uhkailtiin Pariisin olympialaisia verilöylyllä – analyysi: Lähtöisin Venäjältä

Hamasin edustaja Izzat al-Risheq on kieltänyt videon todenperäisyyden ja kutsunut sitä väärennökseksi. Microsoftin tutkijat olivat tutkineet videota NBS Newsin pyynnöstä. He olivat todenneet, että video on lähtöisin tunnetusta venäläisestä disinformaatioryhmästä. Aiemmassa Ukrainaan liittyneessä videossa oli yhtäläisyyksiä sen kanssa.