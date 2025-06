NHL sulki silmänsä kohulta – näin avoimesti Aleksandr Ovetshkin on tukenut Vladimir Putinia: "Urheilun ja vallan avioliitto"

Aleksandr Ovetshkinista tuli NHL:n kaikkien aikojen maalintekijä huhtikuussa, kun hän iski maalinsa numero 895 New York Islandersin verkkoon. Tilastokakkonen Wayne Gretzky jäi taakse 894 maalillaan. Ovetshkinin ennätysjahdin lähestyessä maaliaan hänen läheinen suhteensa Vladimir Putinin kanssa on noussut jälleen puheenaiheeksi. Mutta ei NHL:ssä.

Siinä he seisovat rinnatusten. NHL:n kaikkien aikojen paras maalintekijä ja julmaa valloitussotaa Ukrainassa käyvän maan johtaja.

Venäläiskiekkoilija Aleksandr Ovetshkinin vuonna 2014 otettu profiilikuva kuvapalvelu Instagramissa nousi hetkellisesti suuren huomion kohteeksi Venäjän aloitettua täysimittaisen hyökkäyksensä Ukrainassa helmikuussa 2022. Ovetshkinin ja Putinin välien tiedettiin olevan lämpimät, mutta asiaan kiinnitettiin todellista huomiota vasta, kun muuta vaihtoehtoa ei enää ollut.

Vain päivää suurhyökkäyksen alkamisen jälkeen, kun Putinin sotakoneet vyöryivät kohti Kiovaa, marssitti Washington Capitals kapteeninsa Ovetshkinin lehdistön eteen kommentoimaan sotaa ja suhtautumistaan Putiniin.

Vain vähän vastauksia saatiin.

– Tilanne on tietysti vaikea. Minulla on paljon ystäviä Venäjällä ja Ukrainassa, ja on vaikea katsella sotimista. Toivon, että se loppuu pian ja kaikkialle maailmaan saadaan rauha, Ovetshkin kommentoi tilannetta.

Tuetko yhä Vladimir Putinia hänen johtaessaan hyökkäystä Ukrainaan?

– Hän on minun presidenttini. En kuitenkaan ole mukana politiikassa, olen urheilija. Toivottavasti tämä on pian ohi. Tilanne on tällä hetkellä vaikea molemmille osapuolille. Toivon tämän päättyvän. Tapahtumat eivät ole minun hallinnassani.

Vaikka Ovetshkin ei suoranaisesti ole mukana politiikassa, on hän vuosien varrella tuonut poliittisen kantansa ja tukensa Putinille esiin varsin avoimesti.

Tämä hetki Kremlissä Vladimir Putinin vuonna 2014 kanssa oli Aleksadr Ovetshkinille niin merkityksellinen, että se on yhä ikuistettuna hänen Instagram-tilinsä profiilikuvaksi.2014 Sasha Mordovets

NHL pyyhki maton alle

Toisin kuin Ovetshkin sanoi toivovansa, sota ei päättynyt nopeasti, vaan jatkuu yhä täyttä päätä.

Venäjän hyökkäys Kiovaan epäonnistui, mutta reilut kolme vuotta myöhemmin se moukaroi yhä Ukrainaa ohjusiskuin, ja rintamalla sotilaita kuolee päivästä toiseen.

Omalla paikallaan Ovetshkinin 1,6 miljoonan seuraajan Instagram-tilillä on yhä myös valokuva, jossa kiekkotähti ja Putin hymyilevät veljellisesti. ESPN:n toimittaja Emily Kaplan kertoi Capitalsin kehottaneen vuonna 2022 Ovetshkinia poistamaan kuvan, mutta tämä kieltäytyi vedoten Venäjällä asuvan perheensä turvallisuuteen.

Kritiikki kiekkotähteä kohtaan on Pohjois-Amerikassa on kuitenkin vaiennut. Sen sijaan Ovetshkinista on tullut NHL:n kultakimpale, jonka sankariteoista on kauden aikana otettu irti kaikki mahdollinen hyöty.

NHL on markkinoinut herkeämättä Ovetshkinin taivalta kohti Wayne Gretzkyn lyömättömänä pidettyä maaliennätystä. Pohjoisamerikkalaiseen tyyliin maalijahdille on annettu myös nimi. NHL-intoilijat ovat seuranneet reaaliajassa, miten The Gr8 Chase (The Great Chase – Mahtava takaa-ajo) etenee.

Kassa on kilissyt ja kansa hurrannut.

Kun Ovetshkin nousi varhain lauantaina Suomen aikaa jakamaan maaliennätystä kahdella Chicagon verkkoon tekemällä maalillaan, Gretzky oli luonnollisesti paikalla Washingtonissa NHL:n pomoportaan kanssa.

The Great One -lempinimellä tunnettava Gretzky ylisti The Great 8 -nimen omaavaa Ovetshkinia ja tämän saavutuksen merkitystä.

– Tämä on ollut upea matka kaikille, Gretzky sanoi.

– Tämä on upeaa jääkiekolle, sarjalle. Olen niin ylpeä Alexista... Upea juttu ihmisille Washingtonissa ja jääkiekkofaneille ympäri maailman.

Kaikki jääkiekkofanit ympäri maailman eivät kuitenkaan ole Gretzkyn kanssa yhtä mieltä. Saavutus on upea, mutta Ovetshkinin vahva side Putiniin on jättänyt siihen ruman tahran.

Aleksandr Ovetshkinin ja Vladimir Putinin läheiset suhteet nousivat kritiikin kohteeksi Venäjän aloitettua täysimittaisen sodan Ukrainassa. Kritiikki on sittemmin vaimentunut Pohjois-Amerikassa.2022 Robert Nickelsberg

Hasek kritiikin kärkenä

NHL:n suhtautuminen venäläispelaajiin on Venäjän täysimittaisten sotatoimien alettua poikennut täysin lähes koko muun urheilumaailman linjasta.

Euroopan jääkiekkosarjoissa ei ole nähty venäläispelaajia sitten kauden 2021–2022, ja suurelta osin pannassa ovat olleet myös Venäjä-vetoisessa KHL-sarjasta siirtyneet ei-venäläiset pelaajat.

Kansainvälinen jääkiekkoliitto IIHF on puolestaan pitänyt Venäjän maajoukkueen poissa arvokilpailuista keväästä 2022 lähtien.

NHL:ssä venäläispelaajat ovat silti jatkaneet pelejään kuin mitään ei olisi tapahtunut. Ainoastaan NHL:n järjestämästä 4 Nations Face Off -turnauksesta venäläiset jätettiin syrjään.

NHL tuomitsi Venäjän hyökkäyksen sotatoimien alettua, mutta teot ovat jääneet minimiin. NHL ilmoitti lopettavansa kauppasuhteensa yhteistyökumppaniensa kanssa Venäjällä ja lopettavansa venäjänkielisen sisällön julkaisemisen sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuillaan.

Ovetshkin on kuitenkin saanut temmeltää Pohjois-Amerikassa lähes kaikessa rauhassa juhlittuna sankarina.

Euroopassa kritiikkiäkin on esitetty. Kenties äänekkäimmin Ovetshkinin edesottamuksiin ja NHL:n välinpitämättömyyteen on puuttunut entinen huippumaalivahti Dominik Hasek, jonka näkemykset eroavat kuin yö ja päivä legendakollega Gretzkyn mielipiteistä.

Hasekin mukaan NHL:n venäläispelaajat Ovetshkin etunenässä toimivat mainoksena Venäjän sotatoimille Ukrainassa.

– Jokainen kansalainen, jos hän ei ole toisinajattelija ja tuomitse maansa rikoksia, on aina, ilman poikkeuksia, mainostamassa maansa toimia, Hasek kirjoitti maaliskuussa verkkosivuillaan.

– Niinpä tässä tapauksessa jokainen Venäjän kansalainen, jokainen urheilija, joka saa mahdollisuuden esiintyä julkisesti, on parasta mainosta Venäjän imperialistiselle sodalle ja kaikille tämän sodan aikana tehdyille rikoksille ihmisyyttä vastaan.

Hän jatkoi ajatusta Deutche Wellelle lähettämässään vastauksessa.

– Koska jokainen kansalainen toimii mainoksena maansa toimille, tämä Venäjän kansalainen Ovetshkin on tällä hetkellä valtavaa mainosta Venäjän aggressiiviselle sodalle ja muille Venäjän rikoksille.

Ovetshkinin noustua tasamaaleihin Gretzkyn kanssa Hasek otti jälleen kantaa asiaan viestipalvelu X:ssä. Hasek muistutti, ettei Ovetshkin ole koskaan tuominnut "Venäjän imperialistista sotaa Ukrainassa".

– Hänen täytyy elää loppuelämänsä tietäen, että hänen julkisten esiintymistensä vuoksi valtava määrä ihmisiä, mukaanlukien Venäjän kansalaisia, on kuollut ja vammautunut sodassa, Hasek kirjoitti.

– Emme tiedä, onko hän iloinen siitä, välinpitämätön vai pahoillaan. Sen tiedämme varmaksi, että NHL ei ole ainoastaan mahdollistanut tätä hänelle, mutta jopa tukenut häntä siinä kolmen vuoden ja 40 päivän ajan.

Hasekin mukaan NHL kantaa valtavaa vastuuta satojen, tuhansien, ehkä miljoonien ihmisten kuolemasta ja vammautumisesta.

Aleksandr Ovetshkinin ura sai täyttymuksen vuonna 2018, kun hän pääsi nostamaan Stanley Cup -pokaalia Washington Capitalsin kapteenina.

Uskomaton maalipyssy

Kaiken kritiikin keskellä Ovetshkinin ansiot jääkiekkoilijana ovat vailla vertaa.

Moskovassa syyskuussa 1985 syntyneestä hyökkääjästä tuli vuoden 2004 varaustilaisuuden ykkösnimi, kun Washington Capitals huusi hänet ensimmäisenä.

Ovetshkin siirtyi Washingtoniin kasvattiseurastaan Moskovan Dynamosta kaudeksi 2005–2006, ja jälki oli heti huimaa.

Ovetshkin iski tulokaskautensa 81 ottelussa 52 maalia, keräsi 54 syöttöpistettä ja oli pistepörssin kolmas Jaromir Jagrin ja Joe Thorntonin jälkeen.

Uransa toistaiseksi tehokkaimmalla kaudella 2007–2008 Ovetshkin laukoi huimat 65 maalia ja saalisti 47 syöttöpistettä.

Kaikkien aikojen maalintekijäksi nouseminen on vaatinut venäläiseltä tehokkuuden lisäksi uskomatonta tasaisuutta.

Ovetshkin on yltänyt vähintään 50 maaliin käsittämättömästi yhdeksällä kaudella. Vähintään 30 maalin kausia on vyöllä kuluva kausi mukaan lukien 19. Koko Ovetshkinin NHL-uran ainoa alle 30 maalin kausi osui vuosiin 2020–2021, jolloin hyökkääjä pelasi vain 45 ottelua, joissa osui 24 kertaa.

Koko uransa Washington Capitalsia edustanut Ovetshkin nimettiin joukkueensa varakapteeniksi jo toisella NHL-kaudellaan. Kapteenin c-kirjainta hän on kantanut kaudesta 2009–2010 lähtien. Kohokohta osui keväälle 2018, kun Ovetshkin johti joukkonsa Stanley Cup -mestaruuteen.

Ovetshkin on ollut tuttu näky myös Venäjän maajoukkueessa arvokilpailuissa. MM-tasolla menestystä on tullut rutkasti. Hyökkääjän palkintokaapista löytyy kolme kulta-, kaksi hopea- ja neljä pronssimitalia. Sen sijaan himoitut olympiamitalit ovat kiertäneet Ovetshkinia, vaikka hän on ollut mukana Venäjän olympiajoukkueessa kolmesti, 2006 Torinossa, 2010 Vancouverissa ja 2014 Sotshissa.

Venäjä sai hyvitystä Sotshin olympialaisten nöyryytykselle, kun se kaatoi Suomen MM-finaalissa 2014. Joukkueen kapteenina toimineen Aleksandr Ovetshkinin takana hymyilee IIHF:n silloinen puheenjohtaja, nykyisin Venäjällä vaikuttava Rene Fasel.Credit: Ivan Uralsky / Alamy Stock Photo

Putinille hörppy pokaalista

Venäjän maajoukkue on tietysti myös Putinin lempilapsi ja sen menestys tärkeintä urheilumainosta johtajalle.

Suomi aiheutti Putinille ja Venäjälle yhden kaikkien aikojen shokeista, kun Leijonat kaatoi Venäjän Sotshin olympiakisojen puolivälieräottelussa vuonna 2014. Kotikisojen odotukset olivat huipussaan, mutta lopputulos häpeällinen.

Jonkinlainen hyvitys tuli vielä samana keväänä Valko-Venäjällä pelatuissa MM-kisoissa, kun Venäjä löi Suomen MM-finaalissa maalein 5–2.

Paikalla oli tietysti myös Putin, joka istui katsomossa Valko-Venäjän itsevaltaisen johtajan, nykyisen sotaliittolaisensa Aljoksandr Lukashenkan kanssa. Ottelun jälkeen Putin käveli koppiin onnittelemaan voittajia.

– Putin meni pukuhuoneeseen – olin paikalla – ja Ovetshkin antoi MM-pokaalin hänelle. Se oli erittäinen keskiaikainen, feodaalinen asetelma, jossa uskollinen ritari luovuttaa hallitsijalle voittosalliin, neuvostoliittolaislähtöinen toimittaja Slava Malamud muisteli hetkiä Minskissä CBC:n haastattelussa.

– Putin joi pokaalista ja antoi Ovetshkinille ison, märän suudelman. Se oli erittäin symbolista. Sen hetken symboliikka ei voinut mennä ohitse keneltäkään. Urheilun ja vallan avioliitto.

Venäjä oli samana keväänä vallannut Ukrainalle kuuluvan Krimin niemimaan operaatiossa, joka käynnistyi pian Sotshin olympialaisten päätyttyä. Samaan tapaan olympialaisten jälkimainingeissa käynnistyi täysimittainen hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022.

Keväällä 2014 alkoi niin ikään Itä-Ukrainan sota Ukrainan ja Venäjän tukemien kapinallisten välillä.

Ovetshkin osoitti samana vuonna julkisesti tukensa Putinille. Hän osallistui Kremlin masinoimaan sosiaalisen median valokuvakampanjaan, jossa venäläisjulkkikset nostivat esiin aihetunnistetta "Save Children from Fascism" (Pelastakaa lapset fasisimilta).

– Kampanjan pääsanoma oli, että Ukraina on natsivaltio tai fasisitinen valtio, mikä jollain tavalla tappaa lapsia, Malamud sanoo.

Natsien poistaminen Ukrainasta oli Putinin tarinan kärki myös Venäjän aloitettua täysimittaisen sodan vuonna 2022.

Ovetshkin on käyttänyt sosiaalisen median vaikutusvaltaansa Putinin hyväksi myös tuon jälkeen.

Vuoden 2017 presidentinvaalien yhteydessä Ovetshkin toimi Putinin sanansaattajana perustamalla sosiaaliseen mediaan PutinTeam -yhteisön, Putinin joukkueen, jonka kautta tunnetut venäläiset osoittivat tukensa johtajalleen.

– En ole koskaan salannut asennettani presidenttiämme kohtaan. Tuen häntä aina, Ovetshkin kirjoitti Instagram-tilillään.

– Uskon, että meitä Vladimir Putinin tukijoita on paljon. Yhdistetään voimamme ja näytetään kaikille yhtenäinen ja vahva Venäjä.

Valokuvan arvoinen hetki

Palataan vielä kevääseen 2014.

Krimin niemimaa oli liitetty Venäjään alueella pidetyn laittoman kansanäänestyksen jälkeen. Itä-Ukrainassa, Donetskin ja Luhanskin alueilla sodittiin ja kuoltiin.

Kremlissä Moskovassa juhlittiin. Putin kutsui koko Venäjän kunnian palauttaneen MM-kultajoukkueen luokseen 27. päivä toukokuuta.

Joukot johtajan pakeille vei joukkueen kapteenina toiminut Ovetshkin, joka luovutti Putinille lahjaksi joukkueen pelipaidan, jonka selässä oli numero 14 ja venäjänkielinen sana "Mestari".

Sitten hymyiltiin yhteiskuvissa, mutta ainakin Ovetshkin päätyi myös kaverikuvaan Putinin kanssa.

Juuri tuossa hetkessä napattu otos on paraatipaikalla esillä Ovetshkinin Instagram-tilillä.

Erikoisen tilanteen kiteytti kanadalaistoimittaja Paul Romanuk Deutche Wellen haastattelussa maaliskuussa.

– Mieti, jos NHL-pelaajan, kuten Sidney Crosbyn sosiaalisen median profiilikuvana olisi kuva hänestä kaulailemassa (seksuaalirikoksista tuomitun) Harvey Weinsteinin tai (alaikäisiin kohdistuneista seksuaalirikoksista epäillyn, tutkintavankeudessa kuolleen) Jeffery Epsteinin kanssa. Voitko kuvitella sitä raivon määrää? NHL käskisi hänen poistaa kuva välittömästi. Palautteen määrä sosiaalisessa mediassa olisi järisyttävä, Romanuk sanoo.

– Silti tämä loistava jääkiekkoilija voi poseerata rinnallaan diktaattori, joka käy sotaa Ukrainan kaltaista viatonta maata vastaan, ja NHL kuvainnollisesti vain kohauttelee olkapäitään.

