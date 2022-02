Putinia tukeva NHL-tähti Aleksandr Ovetshkin piiloutui medialta – ex-CIA-pomo muistutti: "Tietävät, missä isoäiti asuu"

Ovetshkinia on yritetty saada median eteen siitä lähtien, kun Venäjän ja Ukrainan tilanne kiristyi. Viime yönä Ovetshkinin edustama Washington Capitals kohtasi New York Rangersin. Median pyynnöistä huolimatta Ovetshkin jätti ottelun jälkeisen lehdistötilaisuuden väliin. Tätä ennen yleisö oli buuannut Ovetshkinille tämän koskiessa kiekkoon.

36-vuotias Ovetshkin on ollut Venäjän presidentin Vladimir Putinin aktiivinen kannattaja koko uransa ajan. Washington Postin mukaan Ovetshkin on niin lämpimissä väleissä Putinin kanssa, että hänellä on jopa Venäjän presidentin henkilökohtainen puhelinnumero. Ovetshkin sai myös Putinilta lahjoja hääpäivänään vuonna 2016.

Lämpimät välit ovat tulleet esille myös niinä hetkinä, kun Ovetshkinin edustama Venäjän maajoukkue on voittanut arvokisatasolla kultaa.

Vaikka Ovetshkin on väittänyt, ettei hän ole poliitikko, on hän tehnyt selkeitä poliittisia liikkeitä. Ovetshkin perusti ennen Venäjän vuoden 2018 presidentinvaaleja PutinTeam-nimisen liikkeen.

Pitkään TSN:llä toiminut ja nykyisin Sports Networkin leivissä toimiva journalisti Rick Westhead haastatteli Yhdysvaltojen keskustiedustelupalvelun CIA:n Moskovan osaston entistä päällikköä Steven Hallia Ovetshkiniin liittyen.

– Ovetshkin sanoo, että hän ei ole poliitikko. Hän on vain ylpeä siitä, että hän on venäläinen. Noh, homma ei vain toimi niin Venäjällä, Hall totesi.

– Ovetshkin tietää, että vaikka hän tekee rahansa ja käyttää rahojaan Yhdysvalloissa, Venäjän salainen palvelu tietää, että missä hänen isoäitinsä asuu, mitä pankkitilejä hän käyttää ja että missä hänen kesämökkinsä on. Jos hän lipsuu linjasta, he voivat tehdä mitä haluavat, Hall antoi rajun esimerkin Venäjästä.

Venäläisiltä NHL-tähdiltä on nähty myös toisenlaisia ulostuloja. New York Rangersin tähtipelaaja Artemi Panarin on avoimeisesti kritisoinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin toimintaa. Panarin on puhunut muun muassa siitä, ettei Venäjällä ole aitoa sananvapautta.