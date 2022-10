Pia halusi suunnitella itselleen sopivia vaatteita, perustikin yrityksen – 10 vuotta myöhemmin hän on miljonääri: "Lähti ihan hillitön mylly päälle"

Omasta tarpeesta ja Erlundin omien sanojen mukaan jopa vahingosta syntynyt By Pias lifestyle-brändi on tehnyt perustajastaan miljonäärin.

Katso yllä olevalta videolta, miksi By Pias -vaatemalliston värimaailmaksi on vakiintunut juuri hempeät värit ja miksei valikoimaan ole todennäköisesti tulossakaan voimakkaita värejä.

Kaikki lähti liikkeelle puhtaasti vahingossa

Ohjelma on katsottavissa suorana ja tallenteena myös MTV Katsomossa . Muista päivän uutisissa ja puheenaiheissa myös MTV Uutiset Live .

– Olenko oikeasti osannut keksiä jotain sellaista, mitä ei mukamas kaikkialta jo saa? Kieltämättä minulle tuli aika vahva usko siitä, että kyllä se näin on, Erlund toteaa.

Vahva usko omaan ideaan

Lopulta omaperäinen ajatus siitä, että myynnissä on nimenomaan kokonaisuuksia kantoi hedelmää.

Erlund ei ole ikinä opiskellut muotialaa eikä pahemmin edes seuraa muotimaailman käänteitä. Päinvastoin, jos on noussut esille, että kaikilla isoilla brändeillä on joku selkeä väri seuraavaksi kaudeksi, Erlund on pyrkinyt uimaan vastavirtaan.