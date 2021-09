Maahanmuuttajat jäävät ulkopuolisiksi ja Suomi vaille osaajia, kun luvat jumittavat – Migri pystynyt myös parannuksiin

Maahanmuuttovirasto on pystynyt viime vuosina lyhentämään työ- ja oleskelulupien käsittelyaikoja, mutta käsittely voi kestää osalla hakijoista lähes vuoden. Hakijoille lupien odottaminen on tuskaista, koska työpaikan saaminen tai terveydenhuoltoon pääseminen on odotusaikana vaikeata.