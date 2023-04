MTV:n Uutisextra: Suomen Yrittäjien Mikael Pentikäinen toivoo porvarihallitusta, työperäistä maahanmuuttoa ja työllisyyspolitiikan täysmylläystä

– Me tarvitsemme ratkaisuksi työvoimapulaan sosiaaliturvan uudistuksia, jotta ihmisten kannattaa mennä töihin. Me tarvitsemme muutoksia työttömyysturvaan, me tarvitsemme työlainsäädännön muutoksia, me tarvitsemme sitä kuuluisaa paikallista sopimista, mutta näiden rinnalla me tarvitsemme myös työperäistä maahanmuuttoa, luetteli Pentikäinen.