Maahanmuuttovirasto myöntää puutteet toiminnassaan - "Sen voin luvata, että varmasti lupakäytännöt sujuvoituvat"

Suomi kaipaa maahanmuuttajia, joilla on koulutusta ja osaamista. Asiantuntijamaahanmuuttajille yritetään luoda oma ohituskaistansa, jotta he pääsisivät nopeasti aloittamaan valmiina odottavassa työpaikassa. Käytännössä sujuvuudessa on vielä paljon kehittämisen varaa.