Yrittäjäksi Suomeen halunnut Elio karkotetaan Kolumbiaan, avovaimo Maija-Riitta jää Suomeen – "Emme anna periksi"

– Olemme olleet hyvin selkeitä ja perustelleet asioita hyvin asiakirjoilla. Olemme esimerkiksi lähettäneet liiketoimintasuunnitelmat liittyen yrityksen koko toimintaan sekä tällä hetkellä prosessissa oleviin tuotteisiin. He eivät selvästikään uskoneet kykyihini, Murillo kertoo.

Koulutusvientiä ja robotiikkaa

Pariskunnan yhteinen konsulttiyritys on muun muassa kehittänyt koulutusvientiä Suomesta Etelä-Amerikkaan. Kansainvälisiä projekteja viritelty myös maatalouteen ja hyvinvointirobotiikkaan.

Viime aikoina yrityksen painopiste on ollut Yo Puedo -nimisen ratkaisukeskeisen psykososiaalisen menetelmän kehittämisessä. Se on tarkoitettu esimerkiksi lapsiperheiden ongelmien ratkomiseen. Maija-Riitta työskentelee tällä hetkellä myös psykoterapeuttina.

Eläinlääkärin pätevyyden kotimaassaan suorittanut Elio on puolestaan kehittänyt keinosiemennykseen käytettävää laitetta.

ELY ei uskonut yrityksen kantavan

Maija-Riitta Hirvonen arvioi, että viranomainen ei ole todellisuudessa tutustunut heille lähetettyihin dokumentteihin. Hänen mukaansa yrityksen asiakkaat ovat ulkomailla, ja tämän ymmärtäminen on Suomen viranomaisille vaikeaa.

– Yritys on esimerkiksi listautunut yhden maailman suurimman kehitysyhteistyöorganisaation USAID:n (Yhdysvaltojen kehitysyhteistyöjärjestö) yhteistyökumppaneiden listalle. ELYn fokus oli vain tuloksessa ja rahavirrassa, joka tällaisessa tilanteessa ja tällaisen toimialan yrityksessä lähtee liikkeelle vasta aktiivisen markkinoinnin ja brändäyksen jälkeen, Hirvonen sanoo.

– Tämä oli uutta viranomaisille. He ovat tottuneet siihen, että ulkomaalaiset perustavat pizzerioita ja kahviloita, toteaa puolestaan Elio.

Paluu Kolumbiaan lähiviikkoina

Elio on palaamassa takaisin Kolumbiaan heinäkuun loppuun mennessä. Sen jälkeen suunnitelmissa on paikallisen tytäryhtiön perustaminen ja yritystoiminnan pyörittäminen maailman eri laidoilta. Hän pitää mahdollisena, että muutaman vuoden kuluttua hän voisi hakea uutta oleskelulupaa Suomesta, mikäli taloustilanne on kohdillaan.