Disinformaatiota ja salaliittoteorioita alienien kera – Suomessakin jaettava ilmaisjakelulehti on taustajärjestön mukaan "medioista luotettavin"

Salaliittoteorioita ja disinformaatiota levittävää materiaalia julkaistaan Suomessa, se tiedetään – mutta vähemmän tunnettua on se, että samaa saa myös kiinan kielellä ja alienien kera. Suomessakin jaetaan kiinankielistä ilmaisjakelulehteä Epoch Timesia, joka on maailmalla tunnettu kaikesta tästä.

Lehden englanninkielisessä verkkoversiossa on julkaistu muun muassa juttu siitä, miten "Yhdysvaltain kongressia pidetään pimennossa ei-ihmisten ohjaamista ilma-aluksista". Sivulla on julkaistu myös juttu, jossa väitetään, että "koronarajoitukset ja ilmastotoimet ovat osa suuren nollauksen strategiaa".

Suuressa nollauksessa on kyse äärioikeistolaisesta salaliittoteoriasta, jonka mukaan koronapandemia luotiin salaisen sosialistisen maailmanhallituksen luomiseksi. Lisäksi verkkolehdessä julkaistaan jatkuvasti kommunismia ja Kiinan hallintoa vastustavia artikkeleita.



Puolestaan yhdessä Suomessa jaetussa, 19. toukokuuta julkaistussa paperilehdessä näkyy antikommunismi, mutteivät varsinaiset salaliittoteoriat. Otsikot on kirjoitettu näkyvän Kiina-kriittisestä näkökulmasta ja väliin on ripoteltu positiivisia uutisia Falun Gongista. Joukkoon mahtuu kuitenkin myös pitkä juttu uusiseelantilaisesta miehestä, joka on kertonut kokeneensa avaruusolioiden kaappauksen.

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Mainos (artikkeli jatkuu alla)

Yhdistelmä antikommunismia ja henkisyyttä

Epoch Times on kiinalaisen, nykyään maan hallintoa äänekkäästi vastustavan Falun Gong -liikkeen perustama lehti. Falun Gong, joka tunnetaan myös nimellä Falun Dafa, on meditaatiota ja perinteisiä kiinalaisia uskomuksia yhdistävä puoliuskonnollinen liike. Falun Gong nousi 1990-luvulla Kiinassa suureen suosioon, kunnes Kiinan valtionjohto määritteli suuria joukkoja koonneen ryhmän uhaksi itselleen ja käynnisti massiivisen kampanjan ryhmää vastaan vuonna 1999. Siitä lähtien harjoittajat ovat jatkaneet toimintaa Kiinan ulkopuolella.



Kansainvälisen politiikan professori Juha Vuori Tampereen yliopistosta on kirjoittanut Falun Gongista ja tuntee myös Epoch Timesin.



– Se on profiloitunut Falun Gongiin kytkeytyneenä julkaisuna, joka on hyvin Kiinan kommunistisen puolueen vastainen. Sen kautta on järjestetty erilaisia kampanjoita muun muassa siitä, miten pystyy eroamaan kommunistisesta puolueesta, Vuori kertoo.



Suomessa Epoch Timesia jaetaan viikoittain ilmestyvänä paperisena ilmaisjakelulehtenä, joka on kiinankielinen. Jakelutelineen suomenkielisen mainostekstin mukaan Euroopan suurimman kiinalaisen sanomalehden kuukausilevikki on 160 000 kappaletta Euroopassa.

Donald Trumpin presidentinkampanjan miljoonatukija

New York Times on kuvannut julkaisua vuonna 2020 julkaistussa artikkelissaan "jättimäiseksi vaikutusmasiinaksi". Aiemmin huomiota herättämätön pikkumedia nosti lukijamääriään jyrkästi vuodesta 2016 lähtien hyödyntämällä Facebookin algoritmia ja äärioikeistolaista materiaalia. Vuonna 2020 nettiyleisö oli noussut jo kymmeniin miljooniin jaettuna eri alustoille.



Brittiläisen Opendemocracy-median mukaan Epoch Times alkoi kasvaa jo Saksassa vuonna 2015, jolloin maa vastaanotti suuren määrän pakolaisia ja Epoch Times antoi runsaasti näkyvyyttä muukalaisvihamielisille tahoille.



Seura uutisoi viime vuonna, että Epoch Timesin nimi nousi esille myös eräässä Facebookin vuonna 2020 estämässä vaikuttamisoperaatiossa, jossa Suomi oli yhtenä kohdemaana. Sadat käyttäjät, sivut ja ryhmät levittivät muun muassa Epoch Timesin sisältöä.



Epoch Times ryhtyi myös Yhdysvaltain entisen presidentin Donald Trumpin kannattajaksi. Epoch Times laittoi Trumpin ensimmäisen presidentinvaalikampanjan Facebook-mainontaan enemmän rahaa kuin mikään muu taho – lukuun ottamatta Trumpin kampanjaa itseään. Se kierrätti Trump-mainoksensa muunnimisten sivustojen kautta ja pyrki piilottamaan yhteytensä noin kahden miljoonan dollarin arvoiseen mainontaan. Tästä hyvästä Facebook esti Epoch Timesin kaiken mainonnan vuonna 2019.

Suomen Falun Dafa seisoo lehden takana

Suomen Falun Dafa -yhdistyksen puheenjohtaja Sinikka Suontakanen vahvistaa, että Epoch Times on Falun Gongin harjoittajien lehti. Hänen tietääkseen vain liikkeeseen kuuluvat jakelevat lehteä myös Suomessa. Nykyään lehteä jaetaan hänen mukaansa vähemmän kuin ennen. Aiemmin lehteen on tehty artikkeleita Suomestakin.



Suontakanen on tietoinen siitä, että lehden sisältöä on kutsuttu jopa äärioikeistolaiseksi. Suontakasen mielestä kyse ei kuitenkaan ole kyseenalaisesta sisällöstä. Epoch Times on medioista kaikkein luotettavin, hän sanoo.



– Siellä ei varmasti ole mitään väärää tietoa, kyllä niihin perustelut löytyy, jos niitä vain jaksaa kaivaa, Suontakanen sanoo.



Trumpin kampanjalahjoitukseen Suontakanen ei usko.



– Kyllä siellä kaikkia koukkuja rakennetaan meidän nujertamiseksi, sanoisin nyt näin, Suontakanen sanoo.



Suontakanen muistuttaa, että liike ei halua, että ihmiskunta "tuhotaan kommunismin aatteella".



– Koska siitähän tässä on myöskin kyse, ihmiskunnan tuhoamisesta, hän sanoo.



STT tavoitteli myös lehden jakelijoita Suomessa sekä lehden kansainvälistä toimistoa kommentoimaan asiaa, mutta nämä eivät vastanneet STT:n yhteydenottoihin.

Tiedekriittinen liike on hedelmällinen maaperä salaliittoteorioille