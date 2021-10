Kiina nousi Venäjän rinnalle vakoilun ykkösuhaksi, varoittaa Supo – näitä neljää asiaa Kiina haluaa Suomesta

Supo kertoi, että Suomeen kohdistuu jatkuvia kybervakoiluyrityksiä, ja syyllisiä ovat rikollisten lisäksi valtiot. Uhattuna on pahimmillaan kansallinen turvallisuus.

Häikäilemättömät toimintatavat nostavat huolta

– Kiinassa korostuu teollisuusvakoilun rooli maan historian takia. Ja kun maa on toiminut muutenkin häikäilemättömästi viime aikoina kansainvälisillä areenoilla, niin se nostaa tätä huolta, Järvinen sanoo.

Järvinen nostaa esiin neljä tavoitetta. Ehkä yllättäen ensimmäinen on kulissien takainen tieto EU:sta, koska Suomi on sen osa ja sen ytimessä.

– Varmaan eniten Kiinaa kiinnostaa EU-toiminta, koska Suomen kautta voi seurata, minkälaista työtä tehdään EU:ssa. EU muodostaa kansainvälisiä kannanottoja, kansainvälisiä liittoumia, joilla on ihan konkreettisia vaikutuksia Kiinan asioihin maailmalla.

Hävittäjäkauppa seurannassa

Eli Suomi on välikappale maailman mahtien ikuisessa peukalopainissa. Jos haluaa yliotteen toisesta, on sen saadakseen osattava ennakoida tulevat siirrot.

Raha ja osaaminen kiinnostavat

Kiinan kolmas kiinnostuksen kohde on raadollisempi.

– Sitten tietenkin kiinnostaa korkean teknologian teollisuusvakoilu, jossa Kiinalla on valitettavan pitkä historia, Järvinen sanoo.

– Suomella on monenlaista osaamista eri alueilta, ja tällaiset asiat ovat taloudellisesti arvokasta tietoa varastettavaksi.

Suomi tunnetaan maailmalla korkean osaamisen maana. Täällä on huippuyliopistoja, valtava määrä esimerkiksi kokeneita Nokia-osaajia, uraauurtavaa teknologiaa, toimiva yhteiskunta.

Huomaamatonta vaikuttamista

– Vähän uudempi tavoite on mielipidevaikuttaminen, joka voi tapahtua vähän huomaamattomamminkin, hän sanoo.

Katso myös: Tästä Kiina haluaisi vaieta: Kiinan uiguurivähemmistö on joutunut systemaattisten ihmisoikeusrikosten kohteeksi.

Nuorten keskuudessa valtavaa suosiota niittävä kiinalainen sosiaalinen media TikTok on esimerkki huomaamattomasta vaikuttamisesta, on se sitten tahallista tai palvelun tahaton sivutuote. TikTok kerää käyttäjistään tietoa kuten monet muutkin palvelut, mutta välittömämpi vaikutus on sen tarjoamalla maailmankuvalla.